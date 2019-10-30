Новости

Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда 13:02
Михалкова ушла из "Уральских пельменей" 13:00
GM выполнил требования бастующих рабочих и потерял 3 млрд долларов 13:00
Канал HBO закрыл приквел "Игры престолов" 12:49
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12 12:44
Подросток открыл стрельбу в московской школе 12:40
В Крыму начнут начислять налог на жилье 12:40
В Екатеринбурге соседи ополчились на инвалида из-за парковочного места 12:38
"Резец" для "Аллигатора": Ка-52М получит новую РЛС 12:38
В Крыму изобличили сеть казино с миллиардным оборотом 12:34
МИД рассказал о работе по обмену заключенными между Россией и Украиной 12:32
Калашников: Соотечественники смогут сохранять гражданство страны проживания 12:17
Андрей Геласимов стал автором текста "Тотального диктанта"-2020 12:10
МВД Крыма заявило о снижении уровня преступности 12:10
В Томске маршрутка столкнулась с пожарной машиной, есть пострадавшие 12:07
Минск выступает за повышение эффективности бюджетного процесса в СГ 12:02
Однорукий боец ММА из России вызвал на бой Макгрегора 11:50
Матвиенко предложила создать международную организацию русскоязычных женщин 11:41
СМИ: Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского убрали важные фразы 11:39
Россияне назвали размер желаемой пенсии 11:38
В Казахстане археологи нашли "золотого человека" V века до нашей эры 11:36
В Кузбассе во время урагана затопило поликлинику 11:35
Новый автомобильный мегаконцерн: переговоры начались 11:34
Матвиенко: Финансирование фонда защиты прав соотечественников увеличено 11:33
Лукашенко принял участие в открытии пансионата в центре онкологии и радиологии 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
30.10.2019 12:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МВД Крыма заявило о снижении уровня преступности

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

В Крыму ежегодно снижается количество преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Об этом глава МВД по РК Павел Каранда сообщил на заседании сессии Госсовета РК.

В Крыму предъявлено обвинение подозреваемому в подготовке терактов

- Третий год сохраняется тенденция снижения уровня преступности, - сказал он. - Не стал исключением и этот год. Мы зафиксировали на тысячу меньше зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких всех видов: тяжкий вред здоровью, грабежи, разбои, кражи.

Он также отметил, что в Крыму благодаря профилактике снизилось и число фактов мошенничества. Но проблема остается актуальной - в этом году выявлено более 1,5 тысячи таких преступлений.

Напомним, в 2018 году в РК правоохранители зарегистрировали 22,4 тысячи преступлений, в том числе 4,5 тысячи тяжких и особо тяжких. Расследовать удалось 12 тысяч. За девять месяцев этого года зафиксировали 14,5 тысячи преступлений, из которых 2,8 тяжких и особо тяжких. Расследовать успели чуть более 8,1 тысячи преступлений.

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Крым Правительство МВД ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство Израиля в России приостановило работу
Названа причина расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли
СМИ: Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского убрали важные фразы
Три человека погибли во время массовой стрельбы в Калифорнии