МВД Крыма заявило о снижении уровня преступности

В Крыму ежегодно снижается количество преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Об этом глава МВД по РК Павел Каранда сообщил на заседании сессии Госсовета РК.

- Третий год сохраняется тенденция снижения уровня преступности, - сказал он. - Не стал исключением и этот год. Мы зафиксировали на тысячу меньше зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких всех видов: тяжкий вред здоровью, грабежи, разбои, кражи.

Он также отметил, что в Крыму благодаря профилактике снизилось и число фактов мошенничества. Но проблема остается актуальной - в этом году выявлено более 1,5 тысячи таких преступлений.

Напомним, в 2018 году в РК правоохранители зарегистрировали 22,4 тысячи преступлений, в том числе 4,5 тысячи тяжких и особо тяжких. Расследовать удалось 12 тысяч. За девять месяцев этого года зафиксировали 14,5 тысячи преступлений, из которых 2,8 тяжких и особо тяжких. Расследовать успели чуть более 8,1 тысячи преступлений.