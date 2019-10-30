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30.10.2019 15:11
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

На игру между "Краснодаром" и "Ростовом" проданы все билеты

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Поединок 15-го тура Российской премьер-лиги между ФК "Краснодар" и "Ростов" пройдет при аншлаге. Все билеты на эту игру, которая пройдет в воскресенье, 3 ноября, как сообщается на странице в  Twitter "быков", уже проданы.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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Таким образом, на центральном матче заключительного тура первого круга чемпионата России будут присутствовать 35 тысяч 178 человек - такова полная вместимость стадиона "Краснодар".

Это будет встреча двух коллективов (их возглавляют Валерий Карпин и Мурад Мусаев) из лидирующей группы. На данный момент донской клуб, имея на своем счету 29 очков, занимает второе место в турнирной таблице. А кубанцы, отставая на один балл, идут четвертыми.

Особый интерес к игре вызывает и многолетнее принципиальное соперничество двух соседних регионов. Когда-то это были яростные баталии между ростовским СКА и "Кубанью". Увы, но теперь они дружно упали во второй дивизион, причем желто-зеленые еще и под не слишком звучным именем "Урожай". А Дон и Кубань в главном южном дерби страны теперь представляют  "Ростов" и "Краснодар".

Отметим, что в последнее время поединки между соседями чаще завершаются в пользу "Ростова". А нынешней весной дончане еще и выбили своих соседей из Кубка России.

Судить матч, который начнется в столице Кубани в предстоящее воскресенье в 16.30, доверено судейской бригаде во главе с 41-летним арбитром ФИФА Алексеем Еськовым из Москвы. Помогать ему будут земляки - 40-летний Дмитрий Мосякин и 32-летний Дмитрий Сафьян. Резервный судья - 40-летний Анатолий Жабченко (Краснодар). Инспектор игры -  Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

По информации пресс-службы "Краснодара", для помощи арбитрам на матче будет задействована система ВАР. Видеопомощником рефери назначен 39-летний Василий Казарцев из Санкт-Петербурга, ассистировать ему будет 37-летний москвич Алексей Матюнин.

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