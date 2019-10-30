Напомним суть конфликта. Этот центр расположен в поселке Новомихайловском Туапсинского района. Уже 45 лет здесь отдыхают дети. Раньше рядом находились такие же лагеря, но теперь их место заняли другие организации. Проблемы у "Морской звезды" начались после того, как соседнюю территорию выкупил предприниматель и в расположенном на пляже аэрарии появилось кафе: в нем предлагают гостям еду и пиво, хотя рядом купаются дети. Когда один из ребят присел с телефоном на ступеньки питейного заведения, ему тут же отвесили подзатыльник. Хорошо, что подоспели спасатели, остановившие потасовку. Мальчика отвезли в больницу, затем на судмедэкспертизу и вызвали правоохранителей.

- ЧП произошло 24 июля, но только через неделю мы дождались полицейских, - поясняет директор ДОК Наталья Колпакова. - Все это время в оборудованном под кафе аэрарии продолжали торговать алкоголем. Более того, его хозяева не скрывали, что у них, мол, есть влиятельные покровители. Судя по дальнейшему развитию событий, это действительно так, потому что после выхода статьи в газете проблемы начались скорее у нас, чем у тех, кто торговал алкоголем на детском пляже."Выяснилось, что торговля спиртным на детском пляже осуществляется незаконно"

В результате на неудобных соседей обрушился поток жалоб. Якобы в "Морской звезде" плохо кормят детей, расположенный на морском пляже медпункт построен без разрешительных документов, а еще соседи своими строениями преградили путь миграции средиземноморских черепах. Анекдот? Но руководству центра, вынужденному три месяца оправдываться после многочисленных проверок, вовсе не до смеха. А вот предприниматели до сих пор не ответили за незаконную торговлю алкоголем.

"Выяснилось, что торговля спиртным на детском пляже осуществляется незаконно"

Причем данный факт был зафиксирован сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства ОМВД России по Туапсинскому району. Как пояснил корреспонденту "РГ" инспектор отдела Евгений Хмелев, материал проверки по заявлению директора "Морской звезды" к ним поступил 30 июля.

- Прибыв на следующий день на территорию кафе, мы увидели мужчин, распивающих пиво, - говорит он. - Когда проверили документы, выяснилось, что торговля спиртным осуществляется незаконно. При составлении протокола об административном правонарушении один из мужчин оказал активное сопротивление, пришлось положить его на пол. О его хулиганском поведении также был составлен административный протокол, однако до сих пор никто не привлечен к ответственности.

В Туапсинском городском суде, куда были переданы протоколы об административных правонарушениях, явно не спешили. Лишь 11 сентября был рассмотрен составленный инспекторами протокол о привлечении хозяйки кафе к административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем (ч. 3. ст. 14.16 КоАП). Суд, как ни странно, не нашел "состава правонарушения" в действиях предпринимательницы. Сотрудники полиции обжаловали вынесенное постановление в краевом суде. На прошлой неделе оно было отменено, после чего административное дело возвращено на новое рассмотрение в Туапсе.

Мнение

Наталья Колпакова, директор ДОК "Морская звезда":

- Как известно, безнаказанность приводит к безответственности. Лето давно закончилось, дети уехали, но никто не гарантирует, что с наступлением следующего пляжного сезона они будут в безопасности. Мы не теряем надежды, что взрослые все-таки об этом позаботятся. Для этого, прежде всего, надо, чтобы виновные в случившемся получили по заслугам.