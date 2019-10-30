Жители симферопольского Старого города могут получить право собственности на свою недвижимость только через суд. Все это из-за того, что жилые объекты не имеют статуса дома. В украинском законодательстве был такой вид недвижимости - квартира на земле, а в российском его нет.

Зона жилой застройки района расположена выше Пролетарской, Кавказской и Караимской улиц. Это район улиц Крылова, Студенческой, Красноармейской, Чехова, Нижнегоспитальной, Ефремова и Тарабукина. Здесь расположены частные дома, у большинства из них общий двор на нескольких хозяев.

Чтобы оформить это жилье, необходимо статус "квартиры на земле" изменить на жилой дом. Как отмечают в администрации Симферополя, сделать это можно только в судебном порядке, так как органы местного самоуправления не наделены полномочиями изменять статус помещений, принадлежащих на праве собственности юридическим и физическим лицам.

В Жилищном кодексе РФ указано, что квартира - это структурно обособленное помещение в многоквартирном доме. А многоквартирный дом - это совокупность двух и более квартир, имеющих выходы либо на земельный участок, либо в помещение общего пользования. То есть формально жилье в Старом городе имеет признаки многоквартирного дома, но там отсутствуют помещения общего пользования. К тому же, по законодательству многоквартирные дома, в отличие от индивидуальных, не являются объектом права собственности, возможность их раздела на отдельные ограничена.

После подачи иска назначается судебная строительно-техническая экспертиза, которая дает заключение, что недвижимость является не квартирой, а жилым домом. Если суд признает строение таковым, владельцы должны обратиться в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым для внесения сведений об уникальных характеристиках объекта недвижимости, в том числе сведений о назначении здания и жилого помещения.

- Судебная практика в этой категории дел только нарабатывается. Суды чаще всего становятся на сторону граждан. Но не у всех симферопольцев есть возможность обратиться в суд, - говорит адвокат Виолетта Синеглазова. - Без этой процедуры люди не смогут, например, завещать имущество детям.

Поэтому, по ее мнению, городской совет и депутаты крымского парламента, учитывая специфику этой части Симферополя, должны разработать механизм изменения статуса недвижимости во внесудебном порядке.

Вторая серьезная проблема, с которой столкнулись жители Старого города, - снос самовольно возведенных построек по иску администрации Симферополя, поскольку строения расположены на муниципальной земле. Это один из самых густонаселенных районов. Его жители пристраивали времянки, веранды, расширяли кухни. При Украине эти постройки можно было узаконить, а теперь очень сложно даже через суд.

Александр со своей семьей живет в типичном для района доме, расположенном в общем дворе на несколько хозяев. Прежний дом на этом участке находился в аварийном состоянии, потолок провисал и по стенам пошли трещины, да и ютились четыре человека в одной комнате. Пару лет назад старый решили снести и построить новый - взяли кредит.

- Старый дом был в форме буквы "Г", впереди - палисадник, - говорит Александр. - Соседи во дворе строились еще при Украине и оформляли строения. Взял у соседей письменное разрешение на строительство, что они не против, фундамент залил, выгнал стены, и тут пришла комиссия из администрации города по жалобе соседки с улицы. Во дворе места мало, пришлось залезть на палисадник, а это, как оказалось, муниципальная земля, я не имел права заступать на нее ни на сантиметр.

Комиссия составила административный протокол, мужчине выписали штраф, а в сентябре прошлого года пришла копия иска из суда о сносе дома.

Александр подал встречный иск, в котором указал, что это самовольное строение не несет угрозу жизни, что оно возводилось для расширения жилплощади. Дело рассматривалось год, суд первой инстанции встал на сторону мужчины и отказал администрации в сносе. Решение пока не вступило в силу, будет ли администрация подавать апелляцию - неизвестно. Одно понятно: узаконивать дом, однозначно, придется.

- Чтобы оформить все самовольно построенные дома, нужно выделить квартиры в натуре, поменять их статус, потом можно будет сделать межевание: исключительно под своим домом выделить земельный участок, оформить его. А во дворе прилегающая территория будет общей. Но это можно сделать, если ваши соседи не возражают, - поясняет адвокат Виолетта Синеглазова.

Кстати

Особенность микрорайона Старый город - ветхое жилье и отсутствие канализации. Местные чиновники периодически заявляют о необходимости снести его, жителей - расселить и застроить район многоэтажками. Начать разработку проекта планировали после утверждения генерального плана города.

Последний раз вопрос о сносе этого района поднимали в 2018 году. Тогда главный архитектор Крыма Ирина Соловьева сообщила, что минстрой РК ведет подготовительную работу. Также обсуждался вопрос о переселении людей по программе ликвидации ветхого и аварийного жилья. Но мало кто верит в это. Программа отселения из аварийного жилья в РК провалена. По данным министерства ЖКХ Крыма, нужно переселить 1500 человек, живущих в 52 аварийных домах.