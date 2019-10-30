Под Ростовом двое рабочих насмерть отравились сточными водами

В Ростовской области двое рабочих погибли из-за отравления аммиаком при чистке канализационного колодца. Еще один сотрудник бригады госпитализирован. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Происшествие случилось в поселке Быстрогорский Тацинского района. При расчистке колодца на улице Санаторная 20-летнему рабочему стало плохо от запаха аммиака, выделяемого сточными водами. Молодой человек потерял сознание. Его 37-летний и 46- летний товарищи поспешили на помощь, но, спустившись в колодец, тоже потеряли сознание.

Прибывший на место отряд спасательной части МЧС планировал вытащить пострадавших с помощью веревки, но попытка не удалась. Тогда в опасный колодец спустились специалисты газодымозащитной службы в спецодежде и защитных масках. Пострадавших подняли наверх и передали врачам "Скорой помощи".

Однако спасти удалось только 46-летнего рабочего, он госпитализирован в ЦРБ Тацинского района.