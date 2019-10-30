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30.10.2019 12:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бедовый потоп

Семья онкобольного из Новороссийска поплатилась за победу в суде над влиятельным соседом
Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 245(8003)
Как на пороховой бочке живут третий год супруги Татьяна и Дмитрий Пивень из портового города. Сначала они боролись с потоками воды, струящимися с потолка их квартиры, а теперь стараниями своего соседа сверху из пострадавших рискуют стать обвиняемыми.
И до сего дня в квартире Дмитрия и Татьяны Пивень видны следы того самого потопа. Фото: Владимир Аносов/РГ И до сего дня в квартире Дмитрия и Татьяны Пивень видны следы того самого потопа. Фото: Владимир Аносов/РГ
И до сего дня в квартире Дмитрия и Татьяны Пивень видны следы того самого потопа. Фото: Владимир Аносов/РГ

Плесень наступает

Об этой истории журналисты "РГ" узнали из письма в редакцию. Оно пришло из Новороссийска от жительницы дома N 7 по улице Хворостянского Татьяны Пивень. По словам женщины, ее муж, перенесший 7 операций и 12 химиотерапий после двух онкологических заболеваний, теперь вынужден еще и отбиваться от атак соседа с верхнего этажа. Причиной стал выигранный у него иск о компенсации вреда за то, что тот залил их квартиру.

Фото: Ирина Белова/РГ
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Вот строчки из этого письма: "Из-за постоянных затоплений по нашим стенам и потолку поползла плесень, образовался грибок. Все это негативно влияет на здоровье мужа, ослабляет иммунитет, которого в результате химиотерапии практически не осталось, усиливает риск прогрессирования онкологического заболевания. Я по профессии врач и убеждена, что возникновение у мужа второй раковой опухоли в 2017 году напрямую связано с создавшейся ситуацией. Сначала сосед был настроен мирно и даже пообещал отремонтировать трубы в своей квартире, но потом заявил, что у него все в порядке, и пригрозил неприятностями, если будем ему надоедать".

Татьяна утверждает, что в верхней квартире под бетонной стяжкой проложены трубы, которые и стали причиной регулярных протечек.

- Муж обратился в суд не из-за каких-то амбиций, а ради сохранения своей жизни, чтобы избавиться наконец от постоянной сырости и грибка, - продолжает она. - Дима после операции практически лишился речи, и я представляю его интересы во всех инстанциях, в том числе в суде. Первое решение по иску было вынесено в нашу пользу 31 октября 2016 года. Три года назад мы добились взыскания с соседа компенсации причиненного вреда, за что теперь расплачиваемся.

Татьяна опасается, что они даже могут лишиться квартиры.

- Сосед добился отмены вынесенного в нашу пользу решения, - говорит она. - Назначенный краевым судом эксперт вскрыл у него две кафельные плитки, из-за чего сосед теперь грозится взыскать с нас на ремонт миллион рублей, - продолжает женщина. - И еще сто тысяч - за работу юристов. А так как денег у нас нет, грозится выставить нашу квартиру на торги и обратить на нее взыскание, переселив нас - семью с онкологическим больным инвалидом - в общежитие.

Удивительный поворот

Дальнейшее развитие событий знакомых с этой историей просто приводит в шок. Но обо всем по порядку.

Тяжбы между соседями - дело, увы, обычное. Как и вердикты судов в пользу тех, кто пострадал от затопления. А вот добиться изменения давно исполненного решения с целью возращения взысканных с причинителя вреда денег, по мнению юристов, практически невозможно. Однако именно это произошло в истории новороссийцев.

Своего соседа в письме в редакцию авторы называют "олигархом". Как выяснилось, это действительно достаточно известный в городе предприниматель. Говорят, в его активах - строительная фирма, несколько торговых предприятий, недвижимость. В четырехкомнатную квартиру в доме по улице Хворостянского около 20 лет назад он заселялся примерно в одно время с Дмитрием и Татьяной. В разговоре с корреспондентами "РГ" уверяет, что никаких претензий к нему они никогда не предъявляли, а иск, мол, "подали с единственной целью - взыскать с него деньги".

- Суд в мое отсутствие вынес заочное решение, - говорит он. - О поданном соседями иске ничего не знал, деньги были списаны с моего счета судебными приставами. Понятно, я возмутился, и все мои дальнейшие действия стали ответной реакцией.Татьяна утверждает, что сосед все-таки знал об этом иске.

"Из пострадавших мы превратились в виноватых, а половина пенсии моего больного мужа теперь уходит на счета соседа"

- Он был уведомлен надлежащим образом, однако в суд просто не явился, - говорит она. - По этой причине заседания неоднократно откладывались, и только потом было вынесено решение о взыскании с него примерно 160 тысяч рублей. Пройдя все инстанции обжалования, оно вступило в законную силу и было исполнено приставами.

Казалось, спор окончен. Однако спустя год после исполнения судебного решения и почти через два после его вынесения Краснодарский краевой суд вдруг принял к рассмотрению апелляционную жалобу матери соседа, оказавшейся юридическим собственником квартиры. Женщина утверждает, что между ней и сыном непосредственно перед судом был заключен договор найма квартиры, из которой лилась вода. По условиям этого договора мама-пенсионерка несет всю материальную ответственность за действия своего состоятельного сына...

Фото: Нина Рузанова/РГ
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Апелляционная инстанция, как ни странно, в эту версию поверила, после чего уже исполненное решение суда было отменено и назначена новая экспертиза. Выводы ее оказались весьма странными. В подготовленном заключении эксперт указал, что невозможно определить, откуда произошло затопление квартиры Пивеней. Хотя пятна от плесени расположены на их потолке, а подтеки на стенах ведут сверху вниз: если затопили не соседи сверху, то тогда кто?

Но Фемида, судя по всему, пришла к такому выводу, постановив взыскать с инвалида не только полученные им по предыдущему решению деньги, но еще и... оплату экспертизы. Поэтому теперь половина пенсии Дмитрия уходит на счета соседа. А недавно стало известно, что он подал иск о выделении супружеской доли Дмитрия и обращении взыскания на все его имущество.

- Вот так из пострадавших мы превратились в виноватых, - сокрушается Татьяна. - Чтобы как-то защититься, отнесли в суд другие акты о затоплении нашей квартиры. Ведь в свое время мы были вынуждены регулярно вызывать специалистов из управляющей компании. Тогда сосед заявил, что эти акты - фальшивка. Он пытается уличить нас в мошенничестве, а против меня просит возбудить уголовное дело.

Ищет полиция...

Дальнейшие события развивались прямо-таки в жанре остросюжетного детектива со всеми его атрибутами. Чтобы уличить Татьяну в неправоте, за дело взялись сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Новороссийску. Произошло это еще в начале июня. К этому времени подлинность своей подписи под актом подтвердил в суде сотрудник управляющей компании. Он сообщил, что подписывал акты вместе с уже уволившимся коллегой. Оригиналы документов Татьяна хранила как зеницу ока, понимая, что только они могут подтвердить их правоту.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Но тут за ними началась настоящая охота.

- Двое суток сотрудники ОБЭП буквально дежурили у наших дверей, требуя впустить их в квартиру для проведения обыска с целью отыскать подлинники актов, - рассказывает Татьяна. - И ушли только после того, как я сообщила о том, что происходит, дозвонившись на горячие линии МВД, Следственного комитета и Генпрокуратуры.

Правда, доследственная проверка по заявлению соседа сверху продолжилась. И вместо того, чтобы ловить настоящих преступников, сотрудники полиции почему-то бросились разыскивать уволившегося сантехника. Надо признать, их усилия увенчались успехом. Бывший сотрудник управляющей компании подтвердил, что обследовал многие квартиры в доме, где живут Пивени, но был ли у них - просто не помнит. Тогда сотрудники ОБЭП провели почерковедческую экспертизу ксерокопий актов о затоплении. Однако в подготовленном заключении эксперт сослался на невозможность установить достоверно, чья подпись стоит на ксерокопиях актов...

Тем временем

Заявление о привлечении Татьяны Пивень к уголовной ответственности до конца прошлой недели, так сказать, гуляло по разным правоохранительным инстанциям. Но когда этот материал готовился к печати, стало известно, что следственным отделом по городу Новороссийску СУ СКР по Краснодарскому краю вынесено постановление об отказе в возбуждении в отношении нее уголовного дела.

Вот цитата из этого постановления: "В ходе проверки не получено каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что акты от 27.01.2016, 14.07.2016, 09.08.2016, 15.08.2016, подтверждающие факт затопления жилища, принадлежащего на праве собственности Пивеню Д. Н, в результате прорыва канализационных труб, являются сфальсифицированными Пивень Т. П., так как вышеперечисленные акты были предоставлены сотрудником управляющей компании".

Узнав о таком повороте дела, сосед супругов Пивень заявил корреспонденту "РГ", что продолжит свою борьбу за правду...

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