СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид". Дело будет расследовать Главное следственное управление СК России. Об этом в среду сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

С целью проведения карательных операций по уничтожению советских граждан на территории Краснодарского края, согласно рассекреченным архивам, в период 1942-1943 годов на Кубань была направлена зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом. На вооружении этой зондеркоманды имелись мобильные газовые камеры.

В ходе карательных операций, совершенных 9 и 10 октября 1942 года, члены зондеркоманды при участии начальника Гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детдома, применив смертельный газ. После освобождения в 1943 году Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации в районе Широчанского хутора были обнаружены тела 214 убитых детей.

Отмечается, что часть немецких военнослужащих, в том числе Курт Кристман, за совершение этих преступлений ранее были осуждены. В то же время Бедедекер, Кандлер и Штрауха, а также иные неустановленные лица, в том числе военнослужащие той зондеркоманды, как отмечают в СКР, так и "не понесли наказание за совершенные злодеяния в отношении мирных советских граждан".

Основываясь на нормах международного права и национального законодательства Следственный комитет России имеет основания для производства расследования действий указанных лиц. "Поскольку в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности", - пояснила Светлана Петренко.

Ни один факт преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма, по ее словам, пусть и по прошествии продолжительного времени, не должен остаться незамеченным и безнаказанным.