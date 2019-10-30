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30.10.2019 09:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Старейшая жительница планеты скончалась в Астраханской области

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Долгожительницу Танзилю Бисембееву похоронили в родном поселке Алча Красноярского района Астраханской области. С 2016 года она официально являлась самой пожилой жительницей планеты, о чем свидетельствует запись в Книге рекордов России.

Танзиля Насихановна полгода не дожила до своего 125-летия.

- Умерла она спокойно, похоронили на родовом кладбище. В последний путь пришел провожать весь поселок, - сообщил "РГ" глава Красноярского района Нургали Байтемиров.

Как писала "Российская газета", появившаяся на свет еще в позапрошлом веке Танзиля Бисембеева была свидетельницей целого ряда исторических событий: революции, Великой Отечественной войны, распада СССР. Она была старшей в семье из восьми детей. У самой долгожительницы трое сыновей, десять внуков, 25 правнуков и два праправнука.

Общество Утраты Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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