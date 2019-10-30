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30.10.2019 10:24
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Заслонили храм

В Керчи застройка возле древнейшей церкви грозит обрушением
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Крым № 244(8002)
Во время Великой Отечественной войны в ходе боев в Керчи было уничтожено более 85 процентов зданий. Храм Иоанна Предтечи, которому тогда уже было как минимум десять веков, миновала эта участь. Сегодня в считанных метрах от церкви, где кстати, младенцем принял крещение будущий Святитель Лука Крымский, возводится многоэтажное здание. Эксперты уверяют: сомнительное строительство может спровоцировать обрушение.
Вокруг храма законодательно предусмотрена защитная зона не менее ста метров. Фото: Алла Дмитриева Вокруг храма законодательно предусмотрена защитная зона не менее ста метров. Фото: Алла Дмитриева
Вокруг храма законодательно предусмотрена защитная зона не менее ста метров. Фото: Алла Дмитриева

Работы проводятся в двухстах метрах от Митридатских лестниц - такого же, как и собор, памятника истории и культуры федерального значения.

Фото: my-evp.ru
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- Мы приступили к реконструкции лестниц, президент распорядился выделить деньги на воссоздание исторического центра Керчи, - напоминает директор Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. - А тут, в этом самом центре, на месте средневекового города Корчева, вблизи древнейшего храма России, вырыли огромный котлован и возводят четырехэтажное здание. Это строительство не только умаляет святыню, но и, несомненно, угрожает ей.

Поскольку вокруг храма законодательно предусмотрена многометровая защитная зона, никакого строительства в этих границах без согласования с органом охраны культурного наследия проводиться не должно. Но строительные работы, утверждает Умрихина, не согласовывались.

- Собственнику земельного участка было направлено предостережение о необходимости выполнения обязательных требований, - рассказывает директор музея-заповедника. - Несмотря на нарушения, строительство идет. Более того, в нарушение техники безопасности на втором этаже объекта уже несколько месяцев работает кафе, на третьем и четвертом этажах ведутся строительные и отделочные работы, а на крыше - подготовка гидроизоляционного покрытия. В подвальном помещении недостроя работает автостоянка. И никто не реагирует.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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В Госкомнаследия Крыма отметили, что земельный участок, на котором ведется строительство, расположен в границах исторического ареала второго режима, в зоне охраны археологического культурного слоя 1-й категории, что до сих пор не было отображено в градостроительном плане. В связи с этим госкомитет направил в прокуратуру Керчи письмо с просьбой принять меры прокурорского реагирования - по факту внесения администрацией Керчи недостоверных сведений в градостроительный план земельного участка.

Специалисты городской администрации "при визуальном осмотре объекта" отклонений от проекта не выявили.

- Оснований для административного реагирования не выявлено, - признался первый вице-мэр Керчи Сергей Шимко и добавил: - У администрации города Керчи отсутствуют полномочия по выдаче разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов капстроительства, также, как проведения проверок по факту выдачи разрешительной документации.

Тем временем депутат Госдумы РФ Светлана Савченко из-за ситуации со строительством обратилась в Генеральную прокуратуру России.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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- Нарушается законодательство - и никто не реагирует на это на местах: ни городская администрация, ни прокуратура Керчи, - отмечает парламентарий. - По сути, не осталось точки, с которой храм был бы виден, потому что возводится какое-то здание с совершенно безобразной архитектурой.

В том, что храм должен быть сохранен и открыт взору керчан и гостей города со всех сторон, убежден уроженец Керчи, генеральный директор кинокомпании "Грифон Фильм", кинематографист из Москвы Александр Беланов.

- Этот храм - главное по архитектурной ценности и исторической значимости сооружение в центре самого древнего города России! - считает он. - Строительный беспредел нужно остановить.

Справка "РГ"

Собор святого Иоанна Предтечи - единственный из византийских храмов Северного Причерноморья, уцелевший до настоящего времени. По разным предположениям историков, был построен между VIII и XI веками, в связи с чем считается самым древним христианским храмом на территории России.

Фото: Александр Талипов
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В годы турецкого владычества был переоборудован в мечеть. В XIX веке к древней церкви пристроили двухъярусную колокольню, а позже северный притвор, освещенный в честь Святителя Николая Чудотворца.

В начале 30-х годов XX века храм закрыли "из-за отсутствия прихода", а затем в нем разместили музей античного искусства. В 1960-х вокруг здания торговали рыбой. В 1990 году храм передали Русской православной церкви.

По преданию, возведение храма на берегах Керчи в 65 году благословил сам апостол Андрей Первозванный.

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