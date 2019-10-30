В Крыму изобличили сеть казино с миллиардным оборотом

В Республике Крым Главное управление экономической безопасности МВД России совместно с УФСБ и СКР накрыло разветвленную сеть нелегальных игорных заведений, незаконный доход которых по предварительным оценкам достигает одного миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым.

15 игровых залов работали под вывесками букмекерских контор на территории 11 районов полуострова. Там под видом спортивных ставок предоставлялись услуги азартных игр.

- Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проводились одновременно в Симферополе, Евпатории, Ялте, Алуште, Белогорске, Саках, Красноперекопске, а также в поселке Черноморское, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В игровых залах, жилых и офисных помещениях обнаружено свыше 340 единиц оборудования, среди которого - компьютеры со специальным программным обеспечением, а также игровые терминалы. Также изъято свыше трех миллионов рублей наличности и документация, которая будет использована в качестве доказательной базы при расследовании преступной деятельности.

Следователи ГСУ СК России по Республике Крым возбудили восемь уголовных дел по статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления организаторов противоправной деятельности.

- Системная работа для пресечения таких преступлений и расследования подобных уголовных дел ведется и на территории Севастополя, - отметили в пресс-службе ГСУ СКР. - Так, сейчас в городе-герое расследуются уголовные дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр под видом обучения граждан игре в покер в помещениях на улицах Вакуленчука и 4-ой Бастионной.