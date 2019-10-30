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30.10.2019 12:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму изобличили сеть казино с миллиардным оборотом

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым Главное управление экономической безопасности МВД России совместно с УФСБ и СКР накрыло разветвленную сеть нелегальных игорных заведений, незаконный доход которых по предварительным оценкам достигает одного миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым.

15 игровых залов работали под вывесками букмекерских контор на территории 11 районов полуострова. Там под видом спортивных ставок предоставлялись услуги азартных игр.

Фото: Евгений Реутов/ТАСС
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- Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проводились одновременно в Симферополе, Евпатории, Ялте, Алуште, Белогорске, Саках, Красноперекопске, а также в поселке Черноморское, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В игровых залах, жилых и офисных помещениях обнаружено свыше 340 единиц оборудования, среди которого - компьютеры со специальным программным обеспечением, а также игровые терминалы. Также изъято свыше трех миллионов рублей наличности и документация, которая будет использована в качестве доказательной базы при расследовании преступной деятельности.

Следователи ГСУ СК России по Республике Крым возбудили восемь уголовных дел по статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления организаторов противоправной деятельности.

- Системная работа для пресечения таких преступлений и расследования подобных уголовных дел ведется и на территории Севастополя, - отметили в пресс-службе ГСУ СКР. - Так, сейчас в городе-герое расследуются уголовные дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр под видом обучения граждан игре в покер в помещениях на улицах Вакуленчука и 4-ой Бастионной.

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