В Крыму начнут начислять налог на жилье

В Крыму с 1 января 2020 года начнут рассчитывать налог на имущество физлиц исходя из кадастровой стоимости объектов капстроительтсва. Такое решение приняли сегодня на сессии депутаты Госсовета РК.

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, в РК уже утверждены результаты кадастровой оценки этих строений.

- Законопроект коснется многих крымчан: они получат соответствующие квитанции в 2021 году с начислением суммы налога за 2020 год, - отметил он. - Для местных бюджетов это большое подспорье. В то же время в Крыму будет действовать понижающий коэффициент: в первый год - 0,2 к сумме налога (платить придется всего 20 процентов от начисленного), во второй год - 0,4, в третий год - 0,6. То есть первые три года будет льгота для Крыма, пока мы не войдем в ритм.

В соответствии с расчетами, проведенными налоговой инспекцией, ориентировочно налог на трехкомнатную квартиру может достигать 400-600 рублей в год (без понижающего коэффициента).