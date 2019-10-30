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30.10.2019 10:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму военные построят 20-километровый водопровод

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)

В Крыму началось строительство водопровода от Балановского водохранилища к отдельной бригаде береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота, которая дислоцируется в селе Перевальном Симферопольского района. Об этом сегодня сообщили в отделе информобеспечения ЧФ.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Для этого в Крым из Ставрополья переброшены 150 военнослужащих отдельного трубопроводного батальона Южного военного округа, а также 50 единиц спецтехники.

- Сейчас трубопроводчики разбивают полевой лагерь и проводят рекогносцировку на местности, - рассказали на флоте.

Длина магистрального водовода составит 20 километров. Сообщается, что водой из водохранилища в Белогорском районе будут снабжать не только воинские части, но жителей поселка Перевальное.  

Всю работу военные строители планируют выполнить за 10 суток.

Власть Безопасность Армия Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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