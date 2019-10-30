В Крыму военные построят 20-километровый водопровод

В Крыму началось строительство водопровода от Балановского водохранилища к отдельной бригаде береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота, которая дислоцируется в селе Перевальном Симферопольского района. Об этом сегодня сообщили в отделе информобеспечения ЧФ.

Для этого в Крым из Ставрополья переброшены 150 военнослужащих отдельного трубопроводного батальона Южного военного округа, а также 50 единиц спецтехники.

- Сейчас трубопроводчики разбивают полевой лагерь и проводят рекогносцировку на местности, - рассказали на флоте.

Длина магистрального водовода составит 20 километров. Сообщается, что водой из водохранилища в Белогорском районе будут снабжать не только воинские части, но жителей поселка Перевальное.

Всю работу военные строители планируют выполнить за 10 суток.