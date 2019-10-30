В МИД ответили на планы Украины провести учения возле Крыма

МИД России раскритиковал планы Украины провести учения в Херсонской области на границе с Крымом.

"Любые учения вблизи нашей территории, вблизи наших границ не могут не вызывать беспокойство. Я думаю, этими вопросами в первую очередь занимается наше Министерство обороны", - заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Учения пройдут в период с 31 октября по 4 ноября на полигоне Ягорлык в акватории Черного моря. Предполагается провести боевую стрельбу из зенитных ракетных комплексов "Бук"-М1 и С-300ПТ. Кроме того, заявлены испытания ракет к различным модификациям С-300 (ПТ, ПС и В1) и ведомственные тесты ЗРК С-125-2Д1.

Кроме того, на 30-31 октября намечен приезд генсека НАТО Йенса Столтенберга. Между тем четыре натовских корабля уже прибыли в порт Одессы. Минные тральщики из Болгарии, Испании, Италии и Румынии пришвартовались к причалу Одесского морского вокзала, сообщили в министерстве обороны Украины.