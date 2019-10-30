В Ростовской области два человека пострадали после погони со стрельбой

В Ростовской области сотрудники ГИБДД применили табельное оружие, преследуя автомобиль, проигнорировавший требование остановиться.

Как сообщили "Российской газете" в ГУ МВД по региону, происшествие случилось в Заветинском районе, нарушитель ехал на ВАЗ-21099.

- Было произведено несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем - по преследуемому транспортному средству, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, - сказали в МВД.

В автомобиле оказалось пять человек. После погони двоим пассажирам потребовалась медпомощь: одного на месте осмотрели врачи "Скорой помощи", второго - госпитализировали.

Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту погони назначена служебная проверка, - сообщили в ведомстве.