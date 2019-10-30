В Севастополе волонтерам отказали в помещении для бесплатного кафе

В Севастополе волонтеры хотят открыть кафе с бесплатными обедами для пожилых людей. Сейчас пищу раздают на улице. Но другие горожане оказались категорически против помощи обездоленным.

"Бабушки придут, будут ждать"

Анастасия Стародубец раздает еду на парковке у жилого дома на проспекте Победы. В картонных коробках она принесла 25 порций, упакованных в пластиковые контейнеры и увязанных в целлофановые пакеты. Первое, второе, салат и хлеб.

- Были еще сухари, но их быстро разобрали, - говорит девушка.

Рядом ждет с десяток старушек. На улице еще тепло, на них - легкая обувь, кофты и куртки, накинутые поверх домашних халатов.

- Сегодня суп, гречневая каша с куриным мясом, чай, - перечисляет Елена Ивановна. - Сейчас сяду, пообедаю горяченьким. Мы, одинокие женщины, сами знаете, как мы живем. А тут на целый день хватит пищи.

- У меня сосед на попечении, дед слепой, старый, - подхватывает ее приятельница. - Я хожу варить ему обед. А тут взяла еду для него, и уже могу не готовить.

Пенсионерки говорят: Настя приходит на стоянку три раза в неделю, в любую погоду. Почти все они - одинокие и малообеспеченные, за бесплатной едой идут не от хорошей жизни. Насте они открывают свою боль.

- Одна бабушка обычно брала две порции, а сегодня взяла одну. У нее муж умер. Сидела, плакала, - говорит волонтер. - Мы поговорили, я ей подсказала, где продукты дешевле купить.

Обеды она раздает и бездомным. Сначала я не замечаю их, но Настя указывает в сторону елки. Там сидят двое в лохмотьях, с такими же пластиковыми контейнерами. Их истории девушка тоже знает.

- Эту Паше отдам, - говорит она и протягивает порцию крепкому на вид мужчине. - Он неудачно продал квартиру, остался без жилья, теперь день пьет - два работает. Я его тут "пилю", чтобы за ум взялся. Договорились, что как похолодает, пойдет в реабилитационный центр.

Анастасия готовит для стариков и бездомных третий месяц. У нее трое сыновей, мальчишки помогают носить пакеты с едой и раздавать обеды. Что бы ни происходило, она находит время на подопечных.

- Как я скажу бабушке, что сегодня последний раз покормила? Не поймут люди, - удивляется Настя моему вопросу, зачем она это делает. - Я должна выйти, потому что придут бабушки, будут ждать. Думала уже зонтик пляжный принести и как-то здесь под деревом приспособить, если пойдет дождь.

Продукты покупают неравнодушные горожане, а девушка ездит по всему городу на общественном транспорте их забирать.

- Варю дома большой казан супа и второе, обязательно мясную подливу, если есть овощи, то еще и салат. Сегодня отварила свеклу, - рассказывает она. - Деньгами люди меньше помогают, в основном продуктами. Бывает, остается немного круп, я кладу их в пакеты по полкило и раздаю.

Было стыдно...

Все началось с обедов для бездомных, которые волонтеры стали готовить, чтобы установить с ними контакт. Ребята не первый год занимаются социальной профилактикой туберкулеза. Уговорить бомжей поехать в тубдиспансер "просветиться" было непросто. Первым шагом к доверию стала горячая еда. Но когда в очередь выстроились старушки, это стало для всех шоком.

- Когда пришли бабушки, мы обалдели, - говорит руководитель движения добровольцев "Сердце Севастополя" Анастасия Макеева. - Устроили как-то выдачу готовых обедов на Корабельной стороне. Подошли бабушки и тоже попросили. У кого-то муж лежачий, а ей готовить уже трудно. Мы были не против. А потом их стало больше. Приходили с пенсионными удостоверениями, две принесли выписки из банка показать, что они минимальную пенсию получают. То есть смотрите, дети, я вас не обманываю. Нам стало так стыдно... А дело было как раз перед выборами. Они нас спрашивали: от какой вы партии, за кого голосовать? Пришлось объяснять, что партии тут ни при чем.

Волонтеры сейчас раздают готовую еду в шести точках по всему Севастополю, три-четыре раза в неделю. Скоро зима, надо перебираться под крышу. Добровольцы решили открыть бесплатное кафе. Нашли поддержку со стороны благотворительного проекта "Добродомик" в Санкт-Петербурге - там такое кафе для пенсионеров работает уже два года. Петербуржцы пообещали помочь с арендой помещения, оплатой коммунальных услуг и зарплатой повара. В сумме около 100 тысяч рублей в месяц. В Севастополе столько собрать не получается. К тому же возникла новая преграда. Никто из владельцев подходящих помещений в Севастополе не согласился сдать его в аренду под благотворительное кафе.

- Нам нужно недорогое подвальное или полуподвальное помещение, - рассказывает Макеева. - Нашли несколько таких, но собственники, как услыхали о благотворительном кафе, категорически отказались. Это при том, что мы будем оплачивать аренду. Казалось бы, какая им разница? Мы объясняли, что открываем кафе в благодарность и уважение к старшему поколению. Бездомных там не будет, мы как раз хотим таким образом разделить бездомных и бабулек. Аргументы доходят до смешного. Одна хозяйка заявила, что у стариков специфический запах, поэтому она не хочет.

К городским властям тоже обращались, но пришел отказ. Чиновники заверили, что с большим уважением относятся к благому делу, но свободных помещений для социальной столовой нет. Волонтеры не ждут всего готовенького: будут своими силами делать ремонт. Уже договорились со строительной фирмой, которая поможет спроектировать вытяжку, предоставит рабочих и стройматериалы.

Добровольцы не отчаялись. Пока ищут, где разместить кафе, открыли пункт раздачи обедов в поселке Верхнесадовое. Готовят местные многодетные мамы Хатидже и Елена. Обе в свое время оказались в трудной ситуации и получили помощь от посторонних людей.

"Мир перевернулся"

- Все добровольцы, составляющие костяк нашей команды, пережили очень тяжелые времена. Нет таких, у кого все было хорошо, и они вдруг решили стать волонтерами, - говорит Анастасия Макеева. - У нас 11 человек, готовых подключиться днем и ночью. Еще около 120 помогают по мере возможности - юридическими консультациями, решением земельных вопросов, бесплатными нотариальными услугами.

Организация "Сердце Севастополя" появилась в 2015 году. Волонтеры стали оказывать адресную помощь бедствующим людям. Чаще всего - матерям, оказавшимся в безвыходном положении, без работы, денег, документов, жилья. Привозили продукты и вещи, помогали оформить гражданство, пособие на детей, найти угол, как-то устроиться в жизни. Это направление остается основным. Или, например, ребенок на улице подхватил от бездомного туберкулез. Оказалось, что это может произойти с кем угодно. Стали работать с бомжами. Организовали транспорт, чтобы возить их на проверку в тубдиспансер, уговаривали лечиться. В Севастополе до сих пор не открыт санпропускник для бездомных, поэтому волонтеры их стригут и обрабатывают прямо на улице.

- Раньше я работала в милиции. Знаете, как я к бомжам относилась? - делится Макеева. - Если бы сказали его досмотреть, я бы и близко не подошла. Было отвращение, я их оскорбляла. А сейчас все по-другому, мир перевернулся. Пришло понимание, что они тоже люди. Мне "прилетело", наверно, за мою прошлую бездушность. Я очень сожалею.

В других проектах волонтеры тоже сталкиваются с непониманием. Недавно город выделил "Сердцу Севастополя" подвальное помещение на улице Гоголя, 20, под склад гуманитарной помощи. Оттуда только съехал частный спортзал. Кафе там не устроишь - слишком низкие потолки. Жители многоэтажки решили, что там будет "бомжатник", и объявили добровольцам настоящую войну. Обрезали электропроводку, ободрали гипсокартон со стен, поставили свой замок. Хотят через суд вернуть подвал себе в собственность. Сколько волонтеры ни объясняли, что на складе не будут появляться бездомные, что там только хранятся вещи, которые потом развозят по адресам, - все без толку.

Нашлись противники и у социального приюта "Теремок". Это дачный домик, в котором поселили 12 бездомных стариков. Они живут там, пока волонтеры бегают по инстанциям и оформляют документы - паспорта, полисы ОМС и прочее. Тогда их примут в гериатрический интернат. Все проверены на туберкулез и другие опасные болезни, у каждого есть медкарта. Но другим жильцам садового товарищества такое соседство не в радость. Председатель правления отключила старикам воду, не разрешает подвести свет. Требует убрать оттуда бездомных.

Тем временем

Волонтеры который год добиваются у властей Севастополя открытия социального приюта для бездомных. Они передали городскому департаменту соцзащиты анкеты 2500 севастопольских бездомных. Чиновники были уверены, что в городе всего 186 бомжей. Приют может быть основан на государственно-частном партнерстве: город выделит помещение и частичное финансирование, остальное - за волонтерами. В городском бюджете пока такой строки не предвидится.

Что нужно?

Для организации социальных обедов волонтерам нужны кастрюли и термопоты объемом 5-10 литров, продукты и пластиковая посуда. Для подопечных принимают теплые вещи, одежду, обувь. Связаться с ними можно по номеру: +7 (978) 037-51-53 или на страничке ВКонтакте.