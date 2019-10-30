В Симферополе дизайнеры презентовали проект "Крымская остановка"

Они предлагают отреставрировать старые мозаичные остановки и включить их в туристические маршруты, создав таким образом своеобразный музей под открытым небом.

По словам соавтора проекта, председателя крымской организации "Союз дизайнеров России" Ольги Степановой, специалисты работали над этим проектом несколько лет: изучали остановки с элементами мозаики по советским открыткам и другим источникам, фотографировали сохранившиеся остановки. Появляться такие объекты в Крыму начали с развитием общественного транспорта в 60-е годы.

Советские художники стремились воплотить на остановках то, с чем у людей ассоциируется Крым: дельфины, море, виноград, цветы.

- Этот проект родился давно. Мы, команда крымских дизайнеров, считаем, что современные остановки должны иметь какую-то преемственность в дизайне, - говорит Ольга Степанова.

Дизайнеры надеются, что местные власти заинтересуются этим проектом, готовы они презентовать его и "Крымавтодору".

- Наша задача - обратить внимание общественности и госструктур на эстетическую и историческую ценность архитектурного явления - "Крымская остановка". Восстановить сохранившиеся арт-объекты, создать и использовать современный бренд "Крымская остановка" как полноценную часть туристического бренда региона, - говорит Ольга Степанова.

Специалисты считают, что некоторые остановки с сохранившейся оригинальной мозаикой имеют право называться арт-объектами.

На полуострове такие остановки еще есть на ЮБК, на трассе от Симферополя до Евпатории, а также в направлении Белогорска, Старого Крыма и Феодосии. Но некоторые из них уже исчезают. Например, в Изюмовке, около Старого Крыма, во время ремонта дороги несколько лет назад снесли две остановки, на которых были изображены грозди винограда.

Также дизайнеры готовы показать, как органично совместить архитектурное наследие и современный дизайн в крымских остановках.