В Сочи мотоблогерша сняла ДТП со своим участием на видео

Накануне московский мотоблогер Дарья прокомментировала ДТП, произошедшее в конце сентября на трассе Сочи - Красная Поляна. На скорости 200 километров в час лихая наездница въехала в отбойник.

Причем девушка сняла инцидент на видео. Ролик попал в Сеть.

В результате ДТП девушка сломала палец и повредила сухожилия, соединяющие руку с плечом. Ее спас шлем. Сначала пострадавшую отправили в сочинскую больницу, а затем в Краснодар.

"Нет, руку не оторвало, ключицу не сломало. Рука будет работать. На мотоцикл сяду, - написала Дарья в своем аккаунте в Instagram. - За свою ошибку поплатилась. Да, поворот не позволил пройти его на такой скорости".