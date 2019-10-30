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30.10.2019 19:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи мотоблогерша сняла ДТП со своим участием на видео

Текст: Ирина Белова

Накануне московский мотоблогер Дарья прокомментировала ДТП, произошедшее в конце сентября на трассе Сочи - Красная Поляна. На скорости 200 километров в час лихая наездница въехала в отбойник.

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Причем девушка сняла инцидент на видео. Ролик попал в Сеть.

В результате ДТП девушка сломала палец и повредила сухожилия, соединяющие руку с плечом. Ее спас шлем. Сначала пострадавшую отправили в сочинскую больницу, а затем в Краснодар.

"Нет, руку не оторвало, ключицу не сломало. Рука будет работать. На мотоцикл сяду, - написала Дарья в своем аккаунте в Instagram. - За свою ошибку поплатилась. Да, поворот не позволил пройти его на такой скорости".

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