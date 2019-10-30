В Приазовском заказнике орнитологи впервые провели масштабный учет птиц. Самыми многочисленными обитателями оказались скворцы и кряквы - около 75 тысяч. А вот соседство им составили довольно редкие виды, встреча с которыми для специалистов огромная удача.

О том, кто еще живет в камышах лиманов и что можно узнать о птице по перу, решила выяснить корреспондент "РГ".

Стая умных гусей

Более двух часов на машине от Краснодара, и вот подъезжаем к поселку Голубая Нива (это на побережье Азовского моря, между реками Кубанью и Протокой), который находится на границе Приазовского государственного природного заказника. Уникальность охраняемой территории в 42 тысячи гектаров понимаешь, только попав в самую гущу лиманов.

На рассвете журналист "РГ" вместе с орнитологом Кавказского биосферного заповедника Александром Перевозовым и старшим госинспектором садится в моторку, чтобы вести учет с воды. И вот мы уже мчимся по руслу канала с большой скоростью, а с двух сторон возвышаются стены осоки. Внезапно коридор кончается, и лодка вылетает на середину лимана Круглого. Потревоженные шумом птицы тучами взмывают вверх. Инспектор глушит мотор, а ученый берется за фотоаппарат.

- Это кряквы, а рядом - клинья серых гусей, - поясняет Перевозов, рассматривая изображение на экране камеры, после чего заносит метки в установленную на телефоне специальную программу "Бердрекорд" (в ней ведется запись маршрута и координат съемок).

- И как они уживаются друг с другом? - спрашиваю я, слегка потрясенная таким скоплением птиц.

- Просто, у них же нет политических партий, - улыбается Александр. - Если серьезно, у каждого вида свой характер. К примеру, дикий гусь умен и осторожен, он всегда опускается на воду и только потом подплывает к камышам. Сейчас мы наблюдаем за стаями издали, весной же к ним можно приблизиться прямо в лодке - гусыни не уходят далеко от птенцов, а пытаются всячески отвлечь наше внимание, притворяются ранеными.

Птицы тысячами носятся в небе, большие колонии образуются благодаря богатым кормовым угодьям, но самое главное - вдоль Азовского моря проходит миграционный коридор из Европы в Африку, и плавни служат удобными стоянками отдыха.

Пернатые разбойники

Прямо на берегах лиманов ютятся несколько поселков в 2,5 тысячи домов - большей частью ветшающие строения с причалами. Дело в том, что заказник формировался без так называемого изъятия земли. То есть территория приобрела охранный статус со своими правилами, но предприятия продолжали вести здесь свою деятельность. В 90-е земли совхозов перешли в частные руки и у жителей практически не осталось заработка, кроме рыбалки.

- В советские годы браконьерства серьезного тут не было. Работали совхозы, и люди получали неплохие деньги, строили дома, а потом все это разрушилось. И сегодня ущерб от браконьеров порой достигает сотни тысяч рублей. На дичь тоже хотели бы ходить, но не получается - мы не даем, - поясняет старший госинспектор Андрей Викторов.

Интересы охраны природы и землепользования, как водится, не сходятся. В разговоре с журналистом местный фермер посетовал на птичий "разбой".

"Нужна программа дотаций фермерам: раз объедают поля с озимыми 10 тысяч гусей - нужно компенсировать потери"

- У меня 500 гектаров - в масштабах региона хозяйство, конечно, небольшое. Но убытки порядочные: только взойдет росточек пшеницы - дикий гусь его выдернет. А воронья развелось - ужас! Подсолнечник в этом году созрел - так выклевали по половине шляпки. Надо бы ружьем их отстрелять, а нельзя. Кто же о сельхозпроизводителях подумает? - жалуется он.

Однако если взглянуть на карту России и сопоставить земли сельхозугодий с заповедными зонами, то последние занимают всего 11,4 процента площади страны. Много это или мало? Тот же серый гусь, по словам сотрудников ООПТ, не встречается в соседних охотхозяйствах из-за отсутствия кормовой базы, а в средней полосе он вообще редкий гость.

- Можно понять возмущение людей, которым перекрыли ресурсы, объясняя, что все это делается ради птиц, - размышляет Перевозов. - В этом случае государство должно прорабатывать программу дотаций фермерам в районах с особо охраняемыми территориями. Раз объедают поля с озимыми 10 тысяч гусей - нужно компенсировать потери. Это тоже вклад в охрану природы.

Занимательная фотоохота

Пожалуй, помощью жителям станет развитие экологического туризма. Бердвотчинг - наблюдение за птицами в дикой природе - приобретает популярность. А посмотреть здесь есть на кого. Уже возвращаясь на базу, мы попали в заводь, где отдыхали лебеди-шипуны. Они бросились врассыпную, а один белоснежный красавец оказался прямо над нашими головами, так что мы смогли вдоволь им полюбоваться.

На стационарной точке в селе Ачуево на Азовском побережье ученые поймали в объектив таких редких куликов, как малый веретенник (его встречали в заказнике всего один раз, почти 20 лет назад), грязовик - птичка с размером с воробья, большой кроншнеп, издающий особенные печальные звуки, напоминающие "кури-ли", тундровый тулес, галстучник.

Возвратившийся с этого пункта ульяновский орнитолог Михаил Корепов несет в руке перья бакланов, кудрявого пеликана, чайки хохотуньи и других. Находка войдет в единственный российский "Атлас-определитель перьев птиц", созданный по инициативе жены Михаила, Дарьи Кореповой.

- По перу можно многое узнать о состоянии птицы, у них есть так называемые стресс-полосы, - рассказывает Михаил Корепов. - Сам же атлас интересен еще авиационным орнитологам. Вы наверняка наслышаны о проблеме попадания птиц в двигатели самолетов. Найденные на месте перья приобщают к уголовным делам, устанавливают вид, места обитания птицы, почему она попала в аэропорт. Полученные данные этого пересчета позволят обновить показатели прошлых лет и представить наиболее полную и актуальную картину видового состава водоплавающих, а также их численности во время пролета.

Мнение

Николай Ескин, замдиректора по научной работе Кавказского государственного биосферного заповедника:

- Заказник охватывает лишь небольшую часть Ахтаро-Гривенской системы группы лиманов, но только тут сохранились нетронутые плавневые комплексы. На небольшой площади обитает официально пока 217 видов птиц, но визуально мы фиксируем до 230 видов, а это огромная цифра. Мало кто знает, что здесь можно встретить египетскую цаплю, розового пеликана - я видел их собственными глазами. И наша главная задача - сохранить природный объект. В будущем планируем развивать здесь экологический туризм. Вопрос только как... Ведь движение на моторных лодках смущает покой - именно то, в чем нуждается заказник. Альтернативой могут послужить тихие лодки с электродвигателем. Что касается походов - это реально, нужно просто обустроить наблюдательные вышки и засидки, откуда человек сможет наблюдать в бинокль за птицами. Хотя это тоже потребует организации быта и инфраструктуры.

Кстати

О Приазовском заказнике в крае знают немногие, хотя создан он был еще в 1958 году для сохранения водоплавающей дичи и является частью водно-болотных угодий международного значения "Дельта Кубани" в рамках Рамсарской конвенции. В июне этого года заказник передали под управление Кавказского государственного биосферного заповедника, и вместе с возобновленной научной работой на территории усилилось патрулирование.