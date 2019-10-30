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30.10.2019 19:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кедры для друга

Ветеран из Кемерова посадил на Мамаевом кургане аллею
Текст: Роман Мерзляков ("Российская газета",  Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8004)
На Мамаевом кургане появилась аллея из 20 кедров - так ветеран из Кемерова Анатолий Терехов почтил память своего друга детства, погибшего в Сталинграде.

Сотрудники мемориала пообещали, что будут присматривать за юными кедрами. На Мамаевом кургане им обеспечен регулярный полив, без которого в засушливом Волгограде деревья не растут.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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- Я здесь и раньше высаживал деревья, но это было просто в честь всех павших бойцов. А теперь хочу, чтобы помнили политрука Алексея Перегудова. Он пропал без вести. Очевидно, что погиб. Причем именно здесь, на кургане. Впрочем, ни одного свидетеля его гибели разыскать не удалось, - говорит Анатолий Михайлович. - Мы с ним росли на одной улице в Кемерове. Он был постарше, но мы хорошо общались. Алексей учил меня подтягиваться на турнике.

Терехов высаживает деревья в местах, где шли кровопролитные бои, с 1983 года. Почему сибирские кедры (правильнее - сибирская кедровая сосна)? А они живут несколько веков.

Саженцы для отправки в Волгоград выделили власти Кемеровской области. А билет на самолет ветерану и сопровождавшему его сыну авиаперевозчик предоставил бесплатно. Но так повезло на этот раз.

А вообще все эти годы Анатолий Терехов высаживал мемориальные аллеи за свой счет. За 36 лет его руками создан уже настоящий лес: его островки есть в Курской, Калужской, Новгородской, Калининградской областях, в Москве, Белоруссии.

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