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30.10.2019 16:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Цифра против связей

Сотрудники предприятий-экспортеров противятся внедрению электронной таможни
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 246(8004)
Уральская электронная таможня работает уже более года - с июля 2018-го. В УрФО орган, осуществляющий таможенные операции исключительно в электронной форме, появился одним из первых в стране.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Работа современной таможни в основном осуществляется в электронном формате. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Работа современной таможни в основном осуществляется в электронном формате. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Еще в конце прошлого года автоматическую регистрацию проходило 60 процентов экспортных деклараций. За 9 месяцев 2019-го мы вышли на показатель 80 процентов. Сегодня 9 из 10 деклараций регистрируются и проходят контроль в автоматическом режиме, - рассказывает первый заместитель начальника Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Следующая процедура, в которой заинтересованы субъекты внешнеэкономической деятельности (ВЭД), - автоматический выпуск деклараций. Здесь тоже рост: за прошлый год было автоматически выпущено 16 тысяч экспортных деклараций, в январе-сентябре 2019-го - 24 тысячи (65 процентов документов).

Фото: iStock
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По словам Фролова, главное преимущество электронной таможни - экономия времени. Средние сроки оформления экспортных деклараций в этом году составили 75 минут. У безрисковых деклараций из так называемого зеленого сектора (постоянных участников ВЭД, работающих без нарушений) - около получаса. А при автоматической регистрации и выпуске - всего три-четыре минуты. Кроме того, можно воспользоваться "Личным кабинетом", где предусмотрено более 60 различных сервисов, значительно упрощающих жизнь предпринимателей.

Интересно, что поначалу внедрение электронной таможни шло непросто. Дело в том, что раньше таможенные посты были сконцентрированы возле крупных предприятий-экспортеров. Например, сотрудники Магнитогорского таможенного поста досконально знали номенклатуру металлургического комбината и могли за несколько минут проверить его декларацию. Электронная таможня работает со всеми экспортерами УрФО, вне зависимости от их расположения. Новым сотрудникам пришлось "погрузиться в тему", поэтому сроки оформления несколько выросли, объясняет Фролов. Они не превысили норму, однако представители предприятий, понятно, недовольны.

Одним из главных препятствий тотальной цифровизации таможенных операций эксперты называют человеческий фактор: сотрудники компаний, которые ранее контактировали с таможенниками, боятся оказаться невостребованными. Ведь теперь не только личные связи не работают - для оформления документов можно вообще не приходить на таможню.

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
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К слову, самих таможенников за последние годы тоже заметно поубавилось: если в 2012 году в Уральском управлении работало 4000 человек, то сейчас 2100. И, по словам руководителя, если бы не цифровизация, справиться с растущим объемом работы столь малыми силами было бы нереально.

Впрочем, полностью людей автоматика пока, конечно, не заменит, в частности, на таком важнейшем направлении работы, как контроль. Хотя и он постепенно переходит в электронный формат (в 2018-м цифровыми методами было проверено около 37 процентов деклараций). Зато результаты видны сразу и очень наглядны. Так, при контроле заявленной стоимости таможенный орган "откорректировал" ее на сумму более полумиллиарда рублей, результатом проверки классификации товаров стали платежи в бюджет на сумму свыше 60 миллионов, еще 15 миллионов "нашлись" при контроле происхождения товаров.

В целом же сумма таможенных платежей участников ВЭД УрФО за 9 месяцев 2019 года превысила 55 миллиардов рублей, что на шесть процентов больше, чем годом ранее.

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