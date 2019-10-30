Что позволяет "ФОРЭС" оставаться опорой экономики малых уральских городов

Новости

В Казани 8 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса 17:43
В Петербурге умерла дочь Ирины Богачевой музыкант Елена Гаудасинская 17:32
Московские врачи спасли 91-летнюю пациентку после инсульта 17:25
Подросток, обвиняемый в изготовлении СВУ, отпущен под домашний арест 17:20
Будапешт наложил вето на декларацию НАТО по Украине 17:17
Румас рассказал о подготовке интеграционных документов в СГ 17:00
GM выпустил стильный кроссовер размером с Hyundai Creta 17:00
Жительница Архангельской области кинула в пристава кошку и молоток 16:56
Стилист Елизаветы II раскрыла некоторые секреты британской королевы 16:54
Facebook верифицировал страницу главы Республики Крым 16:43
В Серебряном бору Москвы замечена редкая птица 16:39
В Ростовской области два человека пострадали после погони со стрельбой 16:39
В Раде нового созыва произошла первая драка 16:37
Минстрой не исключил снижения ипотечной ставки ниже 9% к концу года 16:32
В Ярославле возбуждено дело после избиения ребенка в детсаду 16:30
Печать Владимира Мономаха найдена в Гродно 16:20
В Москве открылась детская площадка, посвященная транспорту и ПДД 16:18
Экипаж Ил-38 повторил маршруты первого полярного летчика в Арктике 16:15
На Минском шоссе в Подмосковье появятся платные участки 16:14
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC сертифицировали для России 16:06
В Петербурге поймали кассиршу, ограбившую банк в 2009 году 16:05
Ковалев намерен огорчить всех недоброжелателей в поединке с Альваресом 16:03
В Крыму подписаны первые договоры проектного финансирования 15:58
Четыре мусороперерабатывающих завода построят в Подмосковье 15:58
Мосгордума приняла закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
30.10.2019 16:25
Проект: В регионах

Что позволяет "ФОРЭС" оставаться опорой экономики малых уральских городов

Компания "ФОРЭС" продолжает уверенно входить в число крупнейших предприятий Урала и Западной Сибири. В рейтинге, который по итогам 2018 года составил и на днях опубликовал авторитетный журнал "Эксперт.Урал", 400 таких предприятий. Компания "ФОРЭС" занимает в нем 160-е место.
Фото: ООО "ФОРЭС" Фото: ООО "ФОРЭС"
Фото: ООО "ФОРЭС"

Основой для составления рейтинга стали официальные статистические данные о реализации промышленной продукции в 2018 году, показатель компании - 13,7 млрд. рублей. ООО "ФОРЭС" несколько уступило градообразующему предприятию ОАО "Ураласбест" (13,9 млрд. руб., 159-е место), но обошло Уральский трубный завод (13,0 млрд. руб., 161-е место). При этом чистая прибыль "ФОРЭС" (374 млн. руб.) оказалась значительно - на 185 млн. руб. - меньше, чем получил "Ураласбест" (559 млн. рублей).

Выше "Ураласбеста" и "ФОРЭС" в рейтинге оказались, такие известные уральские компании, как, например, "Атомстройкомплекс" (142-е место), "ВИЗ-Сталь" (147-е место), сеть супермаркетов "Кировский" (148-е место) и "МАКФА" (149-е место). Позиции чуть ниже заняли, в частности, "Сима-Ленд" (167-е место) и "Фармленд" (169-е место).

- Такие итоги работы в 2018 году, - говорит исполнительный директор ООО "ФОРЭС" Михаил Ловков, - четко отражают наш стратегический выбор. Компания продолжает считать приоритетом свое устойчивое развитие. Именно поэтому значительная часть прибыли, полученной в предыдущие годы, была вложена в модернизацию производственных и экологических мощностей. Отчасти уступая покупателям в цене, мы поддерживаем долговременный спрос на нашу продукцию. А вместе с этим сохраняем прежние и создаем новые рабочие места, оставаясь одной из опор для экономики малых уральских городов, где работают заводы компании…

Подразделения ООО "ФОРЭС" действуют в Асбесте, Сухом Логу, Каменске-Уральском и селе Курьи (Свердловская область). В соответствии с законодательством в 2018 году компания перечислила во все уровни бюджетов 2,2 млрд. руб. Инвестиции в модернизацию и развитие производства превысили 900 млн. руб., в том числе более 100 млн. руб. - в развитие экологических мощностей. Пятая часть полученной чистой прибыли направлена на благотворительность. Средняя ежемесячная зарплата производственного персонала компании к концу 2018 года составила около 40 тыс. руб.

Рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири составлен аналитическим центром "Эксперт" на основе методики, используемой при составлении федерального рейтинга "Эксперт 400". В рейтинге представлены компании практически всех основных сфер экономики. География исследования - Свердловская, Челябинская, Курганская, Оренбургская, Тюменская (включая ХМАО и ЯНАО) области, Пермский край, республики Башкортостан и Удмуртия.

Компания "ФОРЭС" (www.foresltd.com):

Вместе с компаниями-партнерами с 2002 года по уникальной собственной технологии выпускает пропанты - материал для технологии разрыва нефтяного пласта. Реализует полный цикл производства от подготовки сырья до поставки готовой продукции заказчикам.

Контакт: Андрей Расторгуев, зам. исп. директора ООО "ФОРЭС" по связям с общественностью +7 (912) 66-16-700; pr@foresltd.ru

Пресс-релиз предоставлен ООО "ФОРЭС"

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин не примет участие в саммите АТЭС в Чили
Посольство Израиля в России приостановило работу
В МИД ответили на планы Украины провести учения возле Крыма
Первый пуск "Булавы" с "Князя Владимира" сняли на видео
СМИ: Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского убрали важные фразы