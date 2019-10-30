Что позволяет "ФОРЭС" оставаться опорой экономики малых уральских городов

Компания "ФОРЭС" продолжает уверенно входить в число крупнейших предприятий Урала и Западной Сибири. В рейтинге, который по итогам 2018 года составил и на днях опубликовал авторитетный журнал "Эксперт.Урал", 400 таких предприятий. Компания "ФОРЭС" занимает в нем 160-е место.

Основой для составления рейтинга стали официальные статистические данные о реализации промышленной продукции в 2018 году, показатель компании - 13,7 млрд. рублей. ООО "ФОРЭС" несколько уступило градообразующему предприятию ОАО "Ураласбест" (13,9 млрд. руб., 159-е место), но обошло Уральский трубный завод (13,0 млрд. руб., 161-е место). При этом чистая прибыль "ФОРЭС" (374 млн. руб.) оказалась значительно - на 185 млн. руб. - меньше, чем получил "Ураласбест" (559 млн. рублей).

Выше "Ураласбеста" и "ФОРЭС" в рейтинге оказались, такие известные уральские компании, как, например, "Атомстройкомплекс" (142-е место), "ВИЗ-Сталь" (147-е место), сеть супермаркетов "Кировский" (148-е место) и "МАКФА" (149-е место). Позиции чуть ниже заняли, в частности, "Сима-Ленд" (167-е место) и "Фармленд" (169-е место).

- Такие итоги работы в 2018 году, - говорит исполнительный директор ООО "ФОРЭС" Михаил Ловков, - четко отражают наш стратегический выбор. Компания продолжает считать приоритетом свое устойчивое развитие. Именно поэтому значительная часть прибыли, полученной в предыдущие годы, была вложена в модернизацию производственных и экологических мощностей. Отчасти уступая покупателям в цене, мы поддерживаем долговременный спрос на нашу продукцию. А вместе с этим сохраняем прежние и создаем новые рабочие места, оставаясь одной из опор для экономики малых уральских городов, где работают заводы компании…

Подразделения ООО "ФОРЭС" действуют в Асбесте, Сухом Логу, Каменске-Уральском и селе Курьи (Свердловская область). В соответствии с законодательством в 2018 году компания перечислила во все уровни бюджетов 2,2 млрд. руб. Инвестиции в модернизацию и развитие производства превысили 900 млн. руб., в том числе более 100 млн. руб. - в развитие экологических мощностей. Пятая часть полученной чистой прибыли направлена на благотворительность. Средняя ежемесячная зарплата производственного персонала компании к концу 2018 года составила около 40 тыс. руб.

Рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири составлен аналитическим центром "Эксперт" на основе методики, используемой при составлении федерального рейтинга "Эксперт 400". В рейтинге представлены компании практически всех основных сфер экономики. География исследования - Свердловская, Челябинская, Курганская, Оренбургская, Тюменская (включая ХМАО и ЯНАО) области, Пермский край, республики Башкортостан и Удмуртия.

Компания "ФОРЭС" (www.foresltd.com):

Вместе с компаниями-партнерами с 2002 года по уникальной собственной технологии выпускает пропанты - материал для технологии разрыва нефтяного пласта. Реализует полный цикл производства от подготовки сырья до поставки готовой продукции заказчикам.

Контакт: Андрей Расторгуев, зам. исп. директора ООО "ФОРЭС" по связям с общественностью +7 (912) 66-16-700; pr@foresltd.ru

Пресс-релиз предоставлен ООО "ФОРЭС"