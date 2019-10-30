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30.10.2019 13:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Две трети бюджета Югры пойдут на социальное развитие

Текст: Елена Панова
Бюджет Югры на следующий год и на ближайшую трехлетку снова будет социальным: больше 70 процентов всех средств региональной казны направят на здравоохранение, образование, развитие человеческого капитала.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Проект нового бюджета единогласно приняли члены правительства Югры, теперь документ предстоит рассмотреть депутатам окружной Думы. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Наши планы неизменны

- Приоритеты бюджетной политики неизменны, это достижение национальных целей, определенных в 2018 году президентом России, стимулирование экономического роста, обеспечение условий для притока инвестиций. Сохраняется социальная направленность, сбалансированность бюджета, - подчеркнула глава региона Наталья Комарова.

В конечном итоге две трети окружного бюджета направляется на развитие человеческого капитала. Наталья Комарова особое внимание акцентировала на ряде показателей, влияющих на его развитие. Так, в их числе - снижение смертности по разным категориям граждан на 5-10 процентов. Для достижения поставленной цели в Югре запланировано переоснащение четырех медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, трех сосудистых центров, обеспечение деятельности четырнадцати мобильных медицинских комплексов.

Семья в приоритете

Еще один из важнейших показателей на ближайшие годы - обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от 1,5 года до 3 лет, создание для них дополнительно более 3800 мест в новых детсадах.

- Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями: с этой целью в Югре запланировано обновление материально-технической базы в пяти профессиональных образовательных организациях, - отметила Наталья Комарова. - Увеличение на четыре процента коэффициента рождаемости в Югре (с 1,8 до 1,9). Рост на 20 процентов числа югорчан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, оснащение оборудованием, музыкальными инструментами и учебной литературой 42 детских школ искусств, музыкальных школ, рост до 2900 человек в год количества жителей, расселенных из аварийного жилья.

Фото: iStock
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Глава Югры подчеркнула, что для повышения эффективности решения этих задач департамент финансов внес предложения по изменению окружного закона о межбюджетных отношениях. Они предусматривают в том числе передачу на муниципальный уровень 20 процентов транспортного налога, подлежащего зачислению в бюджет Югры, а также части денежных взысканий, предусмотренных административным законодательством.

- Проект бюджета ориентирован на реализацию национальных целей развития, региональных проектов, охватывающих ключевые направления социально-экономического развития Югры, стимулирование экономического роста, увеличение доходов югорчан, повышение качества услуг в отраслях социальной сферы, - констатировала Вера Дюдина, директор департамента финансов Югры. - В основу формирования доходов положены основные показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития. Они учитывают изменения внешнеэкономических условий, цену на нефть, курс рубля к доллару, утвержденные в прогнозе социально-экономического развития России. При относительно стабильном курсе рубля мы отмечаем снижение цены на нефть и объемов ее добычи, сложившиеся исходя из прогнозов, предоставленных нефтяными компаниями.

В результате в 2020 году прогнозируется снижение доходов окружной казны на 1,5 процента. Данное снижение не критично. В 2021 и 2022 годах ожидается рост доходов на 2,9 и 2,3 процента соответственно.

Таким образом, прогнозируется, что в 2020 году доходы казны превысят 212,9 миллиарда рублей, в 2021 году - 219,2 миллиарда, а в 2022 году - 224,2 миллиарда рублей.

Зарплата должна быть достойной

- Меры государственной политики в части повышения реальных доходов югорчан включают ежегодную индексацию зарплаты работников бюджетной сферы, отдельных мер социальной поддержки населения, установление минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. При этом в Югре минимальный размер зарплаты больше чем в два раза превышает среднероссийский показатель и в полтора раза выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения Югры, - подчеркнула Вера Дюдина.

Особо она отметила, что в бюджете в полном объеме обеспечены все социальные выплаты и гарантии жителям региона, на 3,8 процента предусмотрена индексация отдельных мер социальной поддержки, прожиточного минимума пенсионеров и детей, стипендий, расходов на оплату труда при прогнозируемом в 2020 году повышении цен на 3 процента. В ближайшие три года рост затрат на финансирование отраслей социальной сферы составляет 9,7 процента по сравнению с нынешним годом.

Исходя из этого объем расходных обязательств на 2020 год составил 248,8 миллиарда рублей, на 2021 год - 248,6 миллиарда рублей, а на 2022 год - 253,7 миллиарда рублей.

"Детский бюджет" - это главное

- Если говорить о "детском бюджете", включающем в себя обучение, улучшение жилищных условий, оздоровление, социальную защиту, развитие детей, то его доля в региональной казне ежегодно составляет не менее 37 процентов, - сообщила Вера Дюдина. - Большая часть этих расходов - средства на образование детей, в том числе на строительство школ и детсадов.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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В числе безусловных приоритетов казны Югры, по словам руководителя департамента финансов, исполнение национальных целей развития. Так, Югра участвует в реализации одиннадцати из тринадцати национальных проектов, определенных президентом России. Они отражены в семнадцати государственных программах Югры. На реализацию нацпроектов ежегодно предусмотрено свыше 26 миллиардов рублей.

- Бюджет - это тот документ, в соответствии с которым в ближайшие три года будет жить и развиваться Югра, - резюмировал заместитель председателя общественного совета при окружном департаменте финансов Юрий Манчевский, - поэтому в нем заложены те параметры, которые позволят решать все насущные проблемы региона. Для бюджета характерна его традиционная социальная направленность: документ предусматривает индексацию заработных плат работникам бюджетной сферы, социальных выплат, стипендий на величину, значительно превышающую уровень инфляции.

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