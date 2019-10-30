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30.10.2019 16:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Самые умные и дерзкие

Города УрФО озаботились созданием креативной экономики
Текст: Елена Мационг (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 246(8004)
В Ханты-Мансийске замерят индекс креативного капитала: вслед за Екатеринбургом, Тюменью и Челябинском столица Югры примет участие в рейтинге наиболее динамично развивающихся городов страны.

Напомним, индекс креативного капитала замеряется в нашей стране четвертый год подряд компанией PwC и фондом Calvert 22. Сначала в рейтинг вошли девять городов, в прошлом году уже двадцать, по итогам 2019-го в состязании будут участвовать 25, причем среди них и столицы, и региональные центры. Сравнение идет по 200 показателям - от маркеров, характеризующих условия для развития бизнеса, до таких вроде бы далеких от экономики показателей, как возможность посещать театры, современные культурные площадки и кафе. Словом, учитывают все, что влияет на притяжение в город креативных специалистов: там, где им захочется жить и работать, можно ожидать генерации прорывных идей, а значит, и нового качества экономики.

Между тем региональные эксперты неоднозначно оценивают и результаты рейтинга, и даже само понятие креативной экономики.

- То, что города страны соревнуются, конечно, хорошо, любое состязание - это развитие. Но, на мой взгляд, "креативная экономика" - просто модный термин, - скептичен доцент УрГЭУ Константин Юрченко. - На самом деле важно, есть ли в регионе экономика в принципе или нет, развита ли в нем промышленность, сколько здесь люди зарабатывают.

Фото: Владимир Иванов
На Урале реализуется сразу восемь пилотных проектов "Умных городов"

По словам Юрченко, неудивительно, что первую позицию занимает Москва: туда, где вращаются большие деньги, где высоки зарплаты, креативные спецы и так будут стремиться. С категоричным утверждением коллеги не согласен сотрудник УрГЭУ доктор экономических наук Максим Марамыгин.

- Ушло то время, когда люди могли уехать на несколько лет "на севера", только чтобы денег заработать, - отмечает эксперт. - У поколения 30-35-летних совершенно иной подход: и за миллион многие из них не поедут в города, где им будет неинтересно жить и работать. И в этом плане сам факт замеров индекса креативного капитала говорит об изменении отношения к жизни, к тому, что в ней главное.

По убеждению Марамыгина, креативную экономику не создать, если качество жизни в городах будет низким, инфраструктура - слаборазвитой. В этом отношении показательно вступление Ханты-Мансийска в "креативное" состязание: в Югре одними из первых в УрФО в свое время заговорили о формировании экономики знаний, понимая, что век углеводородов не вечен. Там планируют создание креативного кластера, стал уже традиционным ежегодный международный IT-форум, сразу несколько городов реализуют пилотные проекты цифровизации инфраструктуры и т.д.

- В Югре бюджетная обеспеченность на одного жителя выше, чем в Екатеринбурге в полтора раза, им сам бог велел заниматься вложением средств в креативный капитал, - отмечает Максим Марамыгин. - Тем более что это регион Крайнего Севера: нужно очень постараться, чтобы привлечь туда ценные кадры.

В целом на Урале креативная экономика развивается, все больше примеров внедрения интересных современных технологий даже в традиционных, казалось бы, консервативных отраслях. И молодое поколение это ценит: скажем, в цех белой металлургии в Первоуральске - очередь из желающих устроиться на работу, а конкурс в колледж, который готовит для него специалистов, - восемь человек на место.

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