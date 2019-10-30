Закончился подготовительный этап рекультивации челябинской городской свалки. Далее должен стартовать основной, после которого главный полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) станет зеленым холмом.

Природа мусора

Эта гора в промзоне Челябинска, как Эйфелева башня в Париже, видна практически отовсюду. Но существенная разница в том, что на парижскую достопримечательность хочется смотреть, а на местную - нет.

С площадки свалки город тоже как на ладони. Наверное, сюда можно было бы водить туристов обозревать окрестности, если не знать, что под ногами более 17 миллионов кубометров отходов, накопленных областным центром за 70 лет. С верхней точки хорошо видно, сколько вокруг предприятий - горизонт буквально ощетинился трубами. Этот промышленный пейзаж наглядно демонстрирует экологическую нагрузку, которую несет город. И доля свалки в общем объеме загрязнений весьма существенна.

Мусорный полигон, появившийся в 1949 году, пытались закрыть неоднократно, поскольку находится он в городской черте. Но сделать это удалось только 11 сентября 2018-го: рекультивация свалки попала в федеральный проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Единственным поставщиком услуг по преображению мусорной горы было назначено предприятие Росатома, которое в июле этого года приступило к подготовительному этапу работ. Завершился он, по словам главного специалиста РосРАО по проектам Уральского региона Дмитрия Тюрина, "без какой-либо чрезвычайщины". Были перемещены аварийные свалочные массы, ликвидирована угроза оползней, ведь отвалы делали по принципу "куда машина с отходами доедет". Переформирован участок со свежим мусором, где часто возникали пожары. ТКО пересыпали слоями грунта, сделали временные проезды, оборудовали строительный городок.

Все это обошлось в 147 миллионов рублей (финансирование шло из местных бюджетов). Ориентировочная стоимость всего проекта оценивается в 3,5 миллиарда. Федеральное финансирование начнется после того, как проектно-сметная документация пройдет госэкспертизу, что ожидается в ближайшее время.

Значение размера

Челябинская свалка имеет свои особенности, к которым помимо преклонного возраста относят отсутствие реестров, говорящих о ее составе. Еще на этапе обсуждений высказывались опасения, что в ее "теле" обнаружатся не только безопасные отходы, но и нечто "эдакое".

- Пробурено более 1200 геологических скважин, - рассказывает Тюрин. - Совсем уж нехороших элементов типа мышьяка, селена, висмута не нашли.

О том, что опасения, связанные с наличием веществ повышенного класса опасности, подтвердились лишь отчасти, говорит и заместитель руководителя общественной организации "АнтиСМОГ" Евгений Маленкин. Так, обнаружили большую лужу с маслянистыми веществами, которые могут дрейфовать в сторону водных источников.

В справке к проекту рекультивации говорилось, что вклад свалки - 12 процентов объема всех выбросов в атмосферу. Сейчас он уже на уровне двух-трех процентов

К особенностям свалки относят и ее размеры. Хотя все относительно. В Китае, говорит представитель генподрядчика, есть свалка площадью 28 квадратных километров, в Индии - 45. Челябинская недотягивает и до одного "квадрата". Зато среди местных она рекордсмен - 55 гектаров!

Высота городского "Эвереста" тоже впечатляет - 40-45 метров. Практически одного роста с американской статуей Свободы. Это представляет определенную сложность. Неравномерная закладка мусора привела к тому, что временные проезды начинали проседать. Но это преодолимо, говорят генподрядчики. Важнее, что уже сейчас, после проведенных работ, выбросы вписываются в шкалу ПДК. Когда грунтом пересыпали последний относительно "свежий" участок, исчезли и очаги возгорания.

Активист АнтиСМОГа Ольга Баймухаметова подтверждает информацию:

- С помощью квадрокоптера, оснащенного тепловизионной камерой, мы контролируем территорию. Очагов эндогенных пожаров нет. Не обнаружены и выбросы, превышающие предельно допустимые концентрации, - говорит она.

Все фракции

Основной, технический, этап рекультивации рассчитан на два года, хотя подрядчик допускает, что управится раньше. "Телу" свалки предстоит придать нужную геометрию и смонтировать две технологические линии. Задача первой - дегазация. При гниении отходов образуются свалочные газы, которые отравляют атмосферу. С информацией здесь, правда, не все однозначно: звучали даже такие цифры, что свалка дает 20-30 процентов совокупных выбросов в городе, такие параметры-де определил институт, занимавшийся проблемой.

- Никаких документальных подтверждений этому представлено не было, - возражает начальник отдела управления экологии Челябинска Дмитрий Никишин. - Нет даже информации на соответствующем сайте.

Дмитрий Тюрин называет более скромный показатель: от 10 до 15 процентов вредного воздействия на воздушный бассейн главный мусоросборник города все-таки давал. В справке к проекту рекультивации, подготовленной Минприроды РФ, говорилось, что вклад свалки - 12 процентов объема всех выбросов в атмосферу. Сейчас, по оптимистичным прогнозам представителя РосРАО, он на уровне двух-трех процентов.

Чтобы решить проблему окончательно, в "теле" свалки пробурят 400 газосборных скважин, соединят их трубопроводной системой, по которой будут выкачивать газ, направляя к станции утилизации. Были споры по поводу того, можно ли использовать его в хозяйственных целях. Представитель общественников Евгений Маленкин за то, чтобы им отапливать какой-нибудь объект. Дмитрий Тюрин, напротив, говорит, что свалочный газ имеет нехороший "букет", поэтому задача - сжечь его без остатка.

Вторая линия нацелена на сбор и очистку фильтрата. Это ядовитая жидкость. Она образуется, когда через кубометры мусора просачиваются атмосферные осадки и насыщаются при этом "химией". Полигон начинался с естественного оврага, куда свозили мусор. Фильтрат, не встречая преграды, свободно тек под уклон, попадал в ручей Безымянный, который впадает в главную водную артерию города - реку Миасс. И даже, говорят, попадал в Первое озеро, на берегу которого находятся жилые массивы Челябинска.

Теперь по периметру свалки сделают искусственную стену, чтобы исключить попадание фильтрата в грунтовые воды. Жидкость будут собирать и очищать, разделяя на воду и субстрат, подлежащий захоронению.

Всю поверхность свалки укроют специальной мембраной, которая сверху не пропускает осадки, а снизу - свалочный газ. Накрывать, сообщают подрядчики, будут частями. Начнут следующей весной. К этому времени рассчитывают завершить основные земляные работы, параллельно станут завозить и устанавливать технологическое оборудование. К осени в планах приступить к сбору фильтрата. Дальше - монтаж и отладка всех систем, чтобы в 2021 году все работало без перебоев.

Дышите полной грудью

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев удовлетворен ходом работ.

- Неожиданных сложностей нет. Пока все идет нормально, - говорит он. - Начинаются подвижки с изменением экологической ситуации. Выбросов значительно меньше.

Довольны началом рекультивации и общественники. Маленкин отмечает: "Происходит хорошая, качественная работа".

В Подмосковье в свое время политика оказала давление на экономику: там жители стали жаловаться на местную свалку и исполнители поторопились - накрыли полигон мембраной, не выровняв верхние слои. В неровностях стал пузырем копиться метан. Мембрана порвалась, и все ароматы устремились наружу. Потом, конечно, все переделали, но осадочек остался.

Подобная ситуация, по словам Тюрина, в Челябинске исключена: здесь все идет своим чередом. Технический этап в 2021 году сменится биологическим. На холме посеют многолетние травы и 25 лет свалка будет "оздоравливаться".

- В течение 10-15 лет еще будет происходить выделение свалочного газа, который станет обезвреживаться системой дегазации, - отмечает начальник управления по коммуникациям ФГУП "РосРАО" Денис Плещенко. - Соответственно, использование земли в хозяйственном обороте, в частности для создания рекреационных зон, станет возможно после приведения данных участков в полностью безопасное состояние.

На практике качать свалочный газ и собирать фильтрат, ссылается на существующий опыт Дмитрий Тюрин, придется года два-три - потом, мол, вся эта "прелесть" иссякнет.

Так или иначе, но на зеленом холме в это время максимум может быть разбит сквер. Или, как отметил министр экологии области Сергей Лихачев, можно еще построить теплицы для выращивания цветов.

Контрасты через дорогу

В Минприроде РФ свалку именуют объектом накопленного вреда окружающей среде. В ответе на запрос "Российской газеты" представитель РосРАО Денис Плещенко сообщил, что после завершения всех работ будет устранено негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения в объеме 4,8 тысячи кубометров свалочного газа в час и 170 кубометров фильтрата в сутки. Но можно ли на этом ставить точку?

Чиновник городской администрации рассказал, что в поселке Першино, что недалеко от свалки, есть пруд, куда сбрасывает сточные воды соседнее предприятие. В том "бассейне" летом купаются дети.

- Представители предприятия утверждают, что по коллектору в пруд попадают талые воды, - рассказывает представитель мэрии. - Но, когда мы туда приезжали зимой, мороз был под 30 градусов, а от водоема шел пар. Спрашиваем: откуда такая температура, не гейзер же бьет? Они отвечают: "Коллектор длинный, не знаем, кто туда мог врезаться".

Зеленый холм свалки наверняка станет достопримечательностью города. Возможно, туда и вправду будут водить туристов или чиновников из других регионов, чтобы показать положительный опыт. Но буквально через дорогу взору открываются горы шлакоотвалов меткомбината, которые по занимаемой площади, по опубликованным данным, почти 48 гектаров, сопоставимы со свалкой. Но проводить рекультивацию этих серых склонов за свой счет предприятие не торопится. Хотя это, конечно, совсем другая история.