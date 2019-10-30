Одна из самых «горячих» тем — законопроект о категоризации инвесторов. В мае он принят в первом чтении, а в конце сентября Банк России разослал участникам рынка обновленную версию нормативного акта («Гражданам дали последнее слово», «РГ» от 13.10.19).

Хотя законопроект в большей степени направлен на защиту инвесторов-новичков, на послаблениях настаивали именно профессионалы в лице Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной финансовой ассоциации. В частности, они предлагали не делить неквалифицированных инвесторов на две категории (особо защищаемые и простые), а также понизить для граждан планку входа на фондовый рынок и не ограничивать сумму рискованных операций 50 тысячами.

Центробанк на уступки пошел лишь частично, что вызвало бурную дискуссию на Уральской конференции НАУФОР. К примеру, "последнее слово" (возможность настаивать на сделке, даже провалив тест на знание финансовых инструментов), о котором говорили брокеры, предоставили только простым неквалифицированным инвесторам. Но, чтобы попасть в эту категорию, нужно располагать 1,4 миллиона "свободных" рублей. Также этому типу инвесторов разрешили покупать иностранные акции высшей категории, что не предполагалось в первом чтении.

А вот особо защищаемые инвесторы - самый массовый сегмент, располагающий суммой до 400 тысяч рублей, - сможет вкладываться лишь в валюту, драгметаллы, надежные российские ценные бумаги, не ограниченные в обороте инвестиционные паи и облигации с кредитным рейтингом не ниже установленного ЦБ. В случае провала онлайн-тестирования лимит рискованных операций все-таки будет ограничен 50 тысячами рублей в год.

С точки зрения мегарегулятора, защищать от убытков и разочарований нужно именно начинающих. Сегодня на фондовом рынке наблюдается массовый приток розничных игроков - их уже более трех миллионов человек. Брокерам и управляющим компаниям (УК) россияне доверили 3,2 триллиона рублей, в том числе примерно 551 миллиард - стоимость инвестпортфелей региональных клиентов. Растет активность и на Урале.

В регионах на девять неквалифицированных инвесторов приходится всего один квалифицированный, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге - 7:3

Эксперты согласны, что первый опыт вложения в ценные бумаги должен быть положительным - в долгосрочной перспективе это благоприятно скажется на отрасли. С другой стороны, запреты и сложные тесты могут отпугнуть людей, и тогда их переманят иностранные брокеры. Навскидку в категорию "особо защищаемых" попадет 70-80 процентов новичков, большая часть из которых сосредоточена в регионах. Там на девять неквалифицированных инвесторов приходится всего один квалифицированный, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге соотношение иное - семь к трем.

- Раньше капитал утекал в другие юрисдикции, от чего страдал российский рынок. Хорошо, что сейчас акцент сделан на локального инвестора и лицензированных участников. Но, пока индустрия набирает обороты, не надо слишком жестко регулировать, чтобы клиент, нажав кнопку теста 25 раз, не подумал: "Ой, как сложно", - и не отказался от идеи вкладывать вообще, - рассуждает управляющий директор Sberbank CIB Владимир Яровой.

Эксперты видят некое противоречие и в том, что ЦБ пытается одновременно и развить внутренний спрос, и защитить отечественного инвестора. Особенно смущает лимит в 50 тысяч рублей: одна акция Amazon или Google стоит дороже.

- Это потенциальный конфликт целей, - считает Роман Лохов, главный исполнительный директор BCS Global Markets. - Российский рынок еще мал, инструментов на нем недостаточно, не нужно препятствовать диверсификации портфелей по активам, валютам, странам, секторам - это нормальная стратегия минимизации рисков. А вот увеличить рынок поможет контроль маржинальности продуктов.

По данным Московской биржи, больше всего индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) открывается в Центральном федеральном округе: на конец августа 2019 года их было уже 322,5 тысячи. На втором месте - Поволжье, на третьем - сибиряки. Урал занимает пятую строчку рейтинга со 112,9 тысячи ИИС. Если смотреть цифры в региональном разрезе, то видно, что больше всего наращиванием личного капитала в УрФО озабочены жители Свердловской, Челябинской областей и Югры.

Любопытен и демографический портрет инвестора. Например, по данным НАУФОР, брокерские счета без ИИС популярны в основном у мужчин 25-45 лет. Причем сильный пол предпочитает управлять капиталом самостоятельно, разве что с помощью инвестсоветников, тогда как доверительное управление (через УК) одинаково часто используют и мужчины, и женщины, особенно старше 55 лет. В структуре приобретаемых россиянами активов преобладают отечественные акции, еврооблигации, корпоративные рублевые облигации, облигации федерального займа, паи ПИФов.

Отдельно стоит отметить, что 193 миллиарда рублей граждане вложили в активы, управляемые посредниками по стандартным схемам. Их суть - в пропорциональном разделении инвестпортфеля на менее и более рисковые продукты. С одной стороны, для массового клиента это понятно, удобно, воспринимается как альтернатива депозиту, с другой - суть стандартных продуктов часто искажается. Отсюда неоправданные ожидания.

- Когда мы решили допустить розничных инвесторов в сегмент доверительного управления, это не обещало доходности УК. Поэтому ввели спецрежимы, ориентированные не на индивидуальный интерес, а на группу инвесторов. Однако мы не ожидали, что это трансформируется в продажу комплексных финансовых продуктов: менеджеры не анализируют рынок, не принимают инвестиционных решений. Говорят о доходности на уровне 10-15 процентов, не раскрывая при этом внутренние комиссии за доверительное управление, за вступление в ПИФ. Мы не будем критиковать такой подход, нужно, чтобы сами профучастники рынка решили, хорошо это или плохо. Понятно, что доходность для бизнеса - на первом месте, но с нашей стороны забота об инвесторе должна выйти на первый план, - подчеркивает Лариса Селютина, директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России.

Тем временем

В Банке России планируют, что закон о категоризации инвесторов вступит в силу с 1 апреля 2021-го.