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Желанная вахта

Почти полгода проводят в Заполярье работники "Газпром добыча Ямбург"
Текст: Анатолий Пристанский (Ямал)
Российская газета - Неделя - Урал № 245(8003)
Есть такое полушутливое выражение "вахтовый образ жизни". Его ведет подавляющее большинство работников компании "Газпром добыча Ямбург": каждые 85 человек из 100 трудятся в тундре и лесотундре, в сотнях и тысячах километров от дома, за Полярным кругом проводят приблизительно пять месяцев в году. Это обстоятельство ничуть не смущает тех, кто желает устроиться в компанию: тысячи россиян, от выпускников вузов и техникумов до маститых профессионалов, участвуют в конкурсных отборах на вакантные места. Привлекают не только достойный заработок, высокий уровень организации производства и солидный соцпакет, но и условия вахтовой жизни: в поселках все наилучшим образом устроено для полноценного отдыха после напряженной 12-часовой смены.
Фото: Пресс-служба ООО "Газпром добыча Ямбург" Рабочие поселки становятся для вахтовиков вторым домом. Фото: Пресс-служба ООО "Газпром добыча Ямбург"
Рабочие поселки становятся для вахтовиков вторым домом. Фото: Пресс-служба ООО "Газпром добыча Ямбург"

В этом убедился корреспондент "РГ", погостив в вахтово-жилищном комплексе (ВЖК) Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения. В каждом общежитии гостиничного типа есть помещения для занятий спортом и релаксации. Свободное время многие работники "Газпром добыча Ямбург" проводят в культурно-спортивном комплексе, сравнимом по функционалу, оснащению и площадям с лучшими КСК больших городов. В распоряжении вахтовиков бассейн, несколько залов - тренажерный, для командных игр с мячом, роскошный киноконцертный, а еще обширный зимний сад с субтропическими растениями.

Заместитель начальника управления по эксплуатации вахтовых поселков по Заполярному месторождению Евгений Филипцов знакомит с хозяйством:

- Общежитий у нас 15, строим еще 4. Храм, медсанчасть, столовые, пекарня, магазины, банно-прачечный цех, участок зеленого благоустройства, другие подразделения жизнеобеспечения ВЖК.

О здоровье работников предприятие серьезно заботится. В медико-санитарных частях оказывают все виды первичной помощи, при необходимости хирурги проводят и экстренные операции. Ежегодно около девяти тысяч газовиков становятся участниками профильных корпоративных программ. В отпуска едут в санатории, дома отдыха, многодетные обычно отдыхают всей семьей. Договоры добровольного медстрахования позволяют без проволочек пройти обследование и лечение в специализированных клиниках. Причем значительную часть затрат берет на себя предприятие. По программе "Высокие медицинские технологии" страховка обходится в 6 тысяч рублей для взрослого и в четыре для ребенка, тогда как стоимость операций измеряется сотнями тысяч. Отдельная программа посвящена реабилитации детей-инвалидов.

В вахтовых поселках все наилучшим образом устроено для полноценного отдыха после напряженной 12-часовой смены

Начальник управления кадров и соцразвития ООО "Газпром добыча Ямбург" Татьяна Васильева рассказывает о социальной и кадровой политике дочернего предприятия Газпрома:

- В штате свыше 11 тысяч человек, у многих стаж превышает 20 лет, средний возраст работников - 42 года. Примерно 30 процентов - молодежь, и ежегодно на предприятие приходит 80-100 молодых специалистов. Для них с 2007 года мы проводим отборочный конкурс: сначала изучаем заявочные документы претендентов, затем идет очное знакомство, тестирование и испытание в команде, на заключительном этапе - собеседование с экспертами. В общей сложности через отборочные мероприятия прошли около четырех тысяч выпускников высших и средних учебных заведений практически со всей страны.

Разговаривая с ребятами, которые попали в "Газпром добыча Ямбург" через конкурсные процедуры, понимаешь, насколько они мотивированы на работу, на вхождение в тяжелую, но романтичную профессию: молодые люди приезжают на Ямал за свой счет, безо всяких гарантий, что удача улыбнется именно им. И все же немало вчерашних целеустремленных дипломников, пройдя испытания, стали ведущими инженерами, некоторые заняли управленческие посты.

А профориентация юных ямальцев начинается с "Газпром-классов", действующих в Новом Уренгое, поселках Тазовский, Пангоды. Старшеклассники увлеченно изучают историю освоения Арктики и специфику работы предприятия, не остаются без внимания и после поступления в вузы: дома их ждут на производственную практику, а затем и на работу. Так "вахтовый образ жизни" становится семейным, а в коллективе трудится уже немало рабочих династий.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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