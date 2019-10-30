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Михалкова ушла из "Уральских пельменей"

Новости
    30.10.2019, 13:00
Текст:   Олег Усков

36-летняя участница шоу "Уральские пельмени", актриса и телеведущая Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Объясняя свое решение тем, что нужно развиваться, двигаться дальше.

Информация данная прозвучала в Instagram артистки в качестве расширенной подписи к фото, на котором Юлия радуется пельменю на вилке и, по всем признакам, готовится его съесть.

"Теперь официально: я больше не являюсь участницей юмористического коллектива "Уральские Пельмени". Решение не спонтанное. Причин много. Основная - одна. Стабильность. Для актера - это главный враг", - расшифровывает Михалкова. Отметив, что "играть по накатанной, застрять в одном образе - это путь к печальным самоповторам и забвению".

По словам комика, в "Пельменях" она "достигла потолка". Ее просили остаться, но то, что при этом предлагали - всё это она переросла", считает девушка.

Анонсируя, что впереди у нее - собственное шок-шоу "с интеллигентным юмором". Плюс она снимает кулинарную передачу и монтирует "острый видео-проект в интернете". Все подробности - скоро.

Ранее сообщалось о прощальном туре "Ваших пельменей", еще одних экс-участников "Уральских пельменей".

"Уральские пельмени" - ТО из Екатеринбурга, основанное в 1993 году как КВН-команда. С 2009-го "Уральские пельмени" занимаются одноименное шоу на канале СТС.

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