Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" задал новые требования к выполнению дорожных работ. Одно из них - жесткое соблюдение сроков, чтобы не случались такие ситуации: снег выпал - стали укладывать асфальт. Когда начинают разбираться в этих безобразиях, выясняется: тендер провели поздно, подрядчика выбрали недобросовестного, к работе он приступил только осенью - и бюджетные миллионы выброшены на ветер. Сейчас разработана четкая дорожная карта: конкурсы по выбору подрядчика - в начале года, а с весны необходимо уже приступить к работам.

На Урале в нынешнем году все сроки были соблюдены, однако при выполнении новых требований выявились проблемы, которые, по мнению предпринимателей, сдерживают развитие дорожного строительства.

В частности, практически все подрядчики утверждают, что страдают из-за отсутствия авансов. Как известно, в законе о госзакупках не обозначена необходимость авансирования. В итоге дорожники не могут своевременно запустить проект, потому что оборотных средств не хватает. По нашей инициативе направлено предложение в Минфин РФ о введении обязательного авансирования. Минфин сообщил, что поправки в закон могут быть приняты уже в осеннюю сессию.

Практически все подрядчики страдают из-за отсутствия авансов: дорожники не могут своевременно запустить проект, потому что оборотных средств не хватает

Свободные оборотные средства нужны не только в период дорожно-ремонтных работ. Ведь не секрет, что в сезон дорожают и строительные материалы, и ГСМ. Их лучше приобретать зимой, до начала горячего времени. Зная объем предстоящих работ, проще ориентироваться, сколько и какой продукции необходимо закупить. На дискуссионной площадке международного форума "Дорога 2019" в Екатеринбурге представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Свердловской области рекомендовали строителям участвовать в торгах в октябре-ноябре и затем, в случае победы, предварительно закупать расходные материалы. Здесь бы авансовые платежи очень пригодились.

В ходе дискуссий на форуме несколько десятков дорожных компаний рассказали еще об одной трудности. Сегодня заказчик извещает о проведении аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок. Это зачастую приводит к срыву конкурсных процедур, потому что потенциальный участник не успевает к ним подготовиться - детально изучить проектно-сметную документацию, выехать на объект, узнать о возможности получения банковской гарантии. Строители предлагают увеличить сроки рассмотрения заявок до трех недель - примерно такое время нужно для того, чтобы детально изучить объект, а банку - рассмотреть заявку.

Кроме того, у дорожников вызывает вопросы установленный размер обеспечения гарантийных обязательств - не более 10 процентов от начальной максимальной цены контракта. Непонятно, в каких случаях платить 0,1 процента, в каких - 0,5, а в каких - все 10 процентов? Получается, что размер обеспечения не привязан к сумме контракта. Чтобы снизить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес, дорожники предлагают уменьшать размер обеспечения по мере увеличения суммы контракта.

Все эти предложения мы как саморегулируемая организация включили в дорожную карту по решению отраслевых задач и направили в Минфин РФ. Надеемся, они будут рассмотрены и одобрены.