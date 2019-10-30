Осужден экс-глава курганского УФСИН, чей дом строили заключенные

Курганский городской суд признал виновным бывшего начальника регионального УФСИН России Ильгиза Ильясова в ряде коррупционных преступлений и приговорил его к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

По материалам суда, экс-глава курганского УФСИН брал взятки и злоупотреблял своими должностными полномочиями. В частности, в 2012 году Ильясов принял в эксплуатацию многоквартирный дом в селе Иковка, построенный для сотрудников и пенсионеров системы федеральной службы исполнения наказаний, хотя знал, что он еще не готов. Ущерб от его действий составил более 13 миллионов рублей, выделенных в рамках госконтрактов. За такое покровительство строительная фирма отблагодарила руководителя ведомства взятками в виде стройматериалов - песка, тротуарной плитки, минваты, стальной трубы, которые он использовал для возведения семейного загородного коттеджа.

Полковнику также поставили в вину , что он получил взятку в виде дорогостоящей напольной плитки от субподрядчика, ведущего строительные работы в исправительных колониях области. Плюс к этому привозил на строительство загородного дома осужденных, отбывавших наказание в исправительных учреждениях области. Из-за слабой охраны один осужденный сбежал. Инцидент оформили как побег из колонии, чтобы скрыть незаконное привлечения к труду.

Ильгиз Ильясов вину не признал. В последнем слове заявил, что обвинения во взятках построены лишь на показаниях свидетелей и не могут быть объективными.

Приговор в законную силу не вступил.