Рекордное число участников собрал в Екатеринбурге чемпионат WorldSkills Hi-Tech

В Екатеринбурге проходят соревнования национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. 800 специалистов приехали на Средний Урал, чтобы выбрать лучших из лучших по 48 компетенциям. Это рекордные показатели за всю историю чемпионата, отмечают организаторы мероприятия.

- Рад видеть, что чемпионат WorldSkills Hi-Tech приобретает все больший размах. В этом году возросло количество конкурсантов, добавилось 12 новых компетенций. Растущая популярность чемпионата повышает конкуренцию среди участников и ценность победы, - отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Национальные чемпионаты сквозных рабочих профессий проводятся в Екатеринбурге с 2014 года, когда Свердловская область присоединилась к движению WorldSkills Russia. Промышленно развитый Средний Урал организаторы движения предложили в качестве площадки для оттачивания профессионального мастерства специалистов крупнейших отечественных предприятий через состязания по стандартам WorldSkills и выбора сильнейших профессионалов.

Сегодня Екатеринбург по праву называют столицей хай-тека, а чемпионат WorldSkills Hi-Tech - визитной карточкой области. Это самые масштабные в России соревнования профмастерства среди молодых специалистов крупнейших отечественных предприятий.

В нынешнем году впервые к молодым участникам состязаний присоединились опытные мастера. Одно из новшеств стартовавшего чемпионата - отмена возрастных ограничений в основной категории. В профессиональных состязаниях примут участие мастера "50+".

Самый возрастной участник - представитель госкорпорации "Роскосмос" 80-летний Георгий Сафонов - выступит в номинации "Химический анализ". Чтобы попасть на национальный чемпионат, он преодолел конкурсный отбор и говорит, что готов бороться за победу. Как сообщила заместитель директора WorldSkills Russia Карина Саликова, планируется, что мастера старшего поколения примут участие в 23 из 48 компетенций.

- Это люди с огромным опытом и уникальными знаниями - им есть чем поделиться с молодежью, наставничество - важнейший элемент взращивания высококвалифицированных кадров, - отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Конкурсные мероприятия продлятся до 1 ноября и будут проходить в павильонах центра "Екатеринбург-Экспо", а также на площадке Конгресс- холла.

Эксперты признают, что у региона - отличная площадка, накоплен большой опыт проведения чемпионатов рабочего мастерства. Сейчас рассматривается возможность продлить "прописку" WorldSkills Hi-Tech на Среднем Урале до 2026 года.