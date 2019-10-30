Рекордное число участников собрал в Екатеринбурге чемпионат WorldSkills Hi-Tech

Новости

Преступники ограбили виллу экс-футболиста "Зенита" Маркизио 13:04
Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда 13:02
Михалкова ушла из "Уральских пельменей" 13:00
GM выполнил требования бастующих рабочих и потерял 3 млрд долларов 13:00
Канал HBO закрыл приквел "Игры престолов" 12:49
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12 12:44
Подросток открыл стрельбу в московской школе 12:40
В Крыму начнут начислять налог на жилье 12:40
В Екатеринбурге соседи ополчились на инвалида из-за парковочного места 12:38
"Резец" для "Аллигатора": Ка-52М получит новую РЛС 12:38
В Крыму изобличили сеть казино с миллиардным оборотом 12:34
МИД рассказал о работе по обмену заключенными между Россией и Украиной 12:32
Калашников: Соотечественники смогут сохранять гражданство страны проживания 12:17
Андрей Геласимов стал автором текста "Тотального диктанта"-2020 12:10
МВД Крыма заявило о снижении уровня преступности 12:10
В Томске маршрутка столкнулась с пожарной машиной, есть пострадавшие 12:07
Минск выступает за повышение эффективности бюджетного процесса в СГ 12:02
Однорукий боец ММА из России вызвал на бой Макгрегора 11:50
Матвиенко предложила создать международную организацию русскоязычных женщин 11:41
СМИ: Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского убрали важные фразы 11:39
Россияне назвали размер желаемой пенсии 11:38
В Казахстане археологи нашли "золотого человека" V века до нашей эры 11:36
В Кузбассе во время урагана затопило поликлинику 11:35
Новый автомобильный мегаконцерн: переговоры начались 11:34
Матвиенко: Финансирование фонда защиты прав соотечественников увеличено 11:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
30.10.2019 11:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Рекордное число участников собрал в Екатеринбурге чемпионат WorldSkills Hi-Tech

Текст: Светлана Добрынина
В Екатеринбурге проходят соревнования национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. 800 специалистов приехали на Средний Урал, чтобы выбрать лучших из лучших по 48 компетенциям. Это рекордные показатели за всю историю чемпионата, отмечают организаторы мероприятия.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Рад видеть, что чемпионат WorldSkills Hi-Tech приобретает все больший размах. В этом году возросло количество конкурсантов, добавилось 12 новых компетенций. Растущая популярность чемпионата повышает конкуренцию среди участников и ценность победы, - отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Национальные чемпионаты сквозных рабочих профессий проводятся в Екатеринбурге с 2014 года, когда Свердловская область присоединилась к движению WorldSkills Russia. Промышленно развитый Средний Урал организаторы движения предложили в качестве площадки для оттачивания профессионального мастерства специалистов крупнейших отечественных предприятий через состязания по стандартам WorldSkills и выбора сильнейших профессионалов.

Сегодня Екатеринбург по праву называют столицей хай-тека, а чемпионат WorldSkills Hi-Tech - визитной карточкой области. Это самые масштабные в России соревнования профмастерства среди молодых специалистов крупнейших отечественных предприятий.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
100+ Forum Russia посетят 10 тысяч гостей и экспертов

В нынешнем году впервые к молодым участникам состязаний присоединились опытные мастера. Одно из новшеств стартовавшего чемпионата - отмена возрастных ограничений в основной категории. В профессиональных состязаниях примут участие мастера "50+".

Самый возрастной участник - представитель госкорпорации "Роскосмос" 80-летний Георгий Сафонов - выступит в номинации "Химический анализ". Чтобы попасть на национальный чемпионат, он преодолел конкурсный отбор и говорит, что готов бороться за победу. Как сообщила заместитель директора WorldSkills Russia Карина Саликова, планируется, что мастера старшего поколения примут участие в 23 из 48 компетенций.

- Это люди с огромным опытом и уникальными знаниями - им есть чем поделиться с молодежью, наставничество - важнейший элемент взращивания высококвалифицированных кадров, - отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Конкурсные мероприятия продлятся до 1 ноября и будут проходить в павильонах центра "Екатеринбург-Экспо", а также на площадке Конгресс- холла.

Эксперты признают, что у региона - отличная площадка, накоплен большой опыт проведения чемпионатов рабочего мастерства. Сейчас рассматривается возможность продлить "прописку" WorldSkills Hi-Tech на Среднем Урале до 2026 года.

Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Промышленность Экономика Бизнес Инновации Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Свердловская область: опорный край державы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство Израиля в России приостановило работу
Названа причина расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли
СМИ: Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского убрали важные фразы
Три человека погибли во время массовой стрельбы в Калифорнии