Средний Урал на четверть увеличил экспорт продовольствия

По данным регионального министерства АПК и потребительского рынка, объем поставляемых за рубеж продуктов и сырья за три квартала 2019-го составил 75,7 миллиона долларов США, что на 25 процентов выше аналогичного прошлогоднего показателя. По прогнозу к концу года экспорт сельхозпродукции достигнет 112 миллионов долларов, а через пять лет его планируется удвоить.

Лидером среди регионов УрФО по объему агроэкспорта является Челябинская область. В основном она поставляет за рубеж продукцию птицеводства. Свердловская область занимает второе место, причем в нынешнем году активно наращивает темпы. Главные статьи поставок Среднего Урала - масложировая и птицеводческая продукция, кондитерские изделия. Сейчас товары за рубеж отправляют десять крупных предприятий АПК региона. В перспективе - выход на рынки Китая с продукцией из свинины. К 2024 году аграрии ЮФО намерены удвоить доходы на мировом рынке Россия и Сербия подписали более десяти новых соглашений