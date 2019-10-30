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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Средний Урал на четверть увеличил экспорт продовольствия
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 246(8004)
По данным регионального министерства АПК и потребительского рынка, объем поставляемых за рубеж продуктов и сырья за три квартала 2019-го составил 75,7 миллиона долларов США, что на 25 процентов выше аналогичного прошлогоднего показателя. По прогнозу к концу года экспорт сельхозпродукции достигнет 112 миллионов долларов, а через пять лет его планируется удвоить.

Лидером среди регионов УрФО по объему агроэкспорта является Челябинская область. В основном она поставляет за рубеж продукцию птицеводства. Свердловская область занимает второе место, причем в нынешнем году активно наращивает темпы. Главные статьи поставок Среднего Урала - масложировая и птицеводческая продукция, кондитерские изделия. Сейчас товары за рубеж отправляют десять крупных предприятий АПК региона. В перспективе - выход на рынки Китая с продукцией из свинины.

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