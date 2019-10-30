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30.10.2019 16:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Копейка от сделки

Пошлины стали чаще оплачивать онлайн
Текст: Мария Лисина (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 246(8004)
За 9 месяцев текущего года Росреестр пополнил консолидированный бюджет Челябинской области на 280,5 миллиона рублей. Это менее процента от общей суммы доходов, однако все же весомый вклад.

Львиная доля суммы - 274 миллиона - пошлины за сделки с недвижимостью: 50 процентов уплаченных клиентами МФЦ сумм остается в регионе. Кроме того Росреестр перечисляет в казну штрафы за нарушение земельного законодательства (6,5 миллиона), 1,1 миллиона рублей составила плата за предоставление выписок, справок из Единого государственного реестра недвижимости.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Гражданам разрешили общаться с налоговой через МФЦ

Самый значимый из трех показателей в этом году снизился на два процента: граждане все чаще используют возможность оплачивать пошлины онлайн, а в этом случае доход всецело принадлежит федеральной казне.

В Росреестре прогнозируют отрицательную динамику и в грядущем году: с 1 января вступят в силу поправки в Бюджетный кодекс РФ, в соответствии с которыми и штрафы, наложенные сотрудниками управления, пойдут в бюджет РФ. Муниципалитеты же смогут получить деньги, только если нарушения выявили их специалисты.

Экономика Товары и цены Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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