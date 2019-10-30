Новости

В Казани 8 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса 17:43
В Петербурге умерла дочь Ирины Богачевой музыкант Елена Гаудасинская 17:32
Московские врачи спасли 91-летнюю пациентку после инсульта 17:25
Подросток, обвиняемый в изготовлении СВУ, отпущен под домашний арест 17:20
Будапешт наложил вето на декларацию НАТО по Украине 17:17
Румас рассказал о подготовке интеграционных документов в СГ 17:00
GM выпустил стильный кроссовер размером с Hyundai Creta 17:00
Жительница Архангельской области кинула в пристава кошку и молоток 16:56
Стилист Елизаветы II раскрыла некоторые секреты британской королевы 16:54
Facebook верифицировал страницу главы Республики Крым 16:43
В Серебряном бору Москвы замечена редкая птица 16:39
В Ростовской области два человека пострадали после погони со стрельбой 16:39
В Раде нового созыва произошла первая драка 16:37
Минстрой не исключил снижения ипотечной ставки ниже 9% к концу года 16:32
В Ярославле возбуждено дело после избиения ребенка в детсаду 16:30
Печать Владимира Мономаха найдена в Гродно 16:20
В Москве открылась детская площадка, посвященная транспорту и ПДД 16:18
Экипаж Ил-38 повторил маршруты первого полярного летчика в Арктике 16:15
На Минском шоссе в Подмосковье появятся платные участки 16:14
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC сертифицировали для России 16:06
В Петербурге поймали кассиршу, ограбившую банк в 2009 году 16:05
Ковалев намерен огорчить всех недоброжелателей в поединке с Альваресом 16:03
В Крыму подписаны первые договоры проектного финансирования 15:58
Четыре мусороперерабатывающих завода построят в Подмосковье 15:58
Мосгордума приняла закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
30.10.2019 16:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Двойник научит экономить

Инновационный центр технологий машиностроения заработал в Екатеринбурге
Текст: Мария Лисина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 246(8004)
Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения называется так не случайно. Здесь разрабатываются цифровые двойники сложных устройств - от двигателя КамАЗа до электропоезда "Ласточка".
Фото: Татьяна Андреева/РГ Виртуальные испытания сложной техники позволят существенно снизить затраты на разработку новой продукции. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Виртуальные испытания сложной техники позволят существенно снизить затраты на разработку новой продукции. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Инициаторы проекта уверены: за цифровыми моделями будущее. Они открывают перед промышленниками новые возможности: например, можно испытать механизм еще до запуска в производство, притом с учетом всех факторов воздействия, найти слабые места, определить потенциальные проблемы и в итоге исключить реальные поломки. Это огромный шаг вперед, ведь такая технология значительно экономит средства заказчика, заменяя сложные и дорогостоящие процедуры практических испытаний.

Центр создали крупнейший вуз Урала и инжиниринговая компания при поддержке Минпромторга и Министерства науки и высшего образования РФ: грант на эти цели в размере более 140 миллионов рублей УрФУ получил в 2018 году. Объект также включен в проект "Умный регион".

- Главное, что благодаря таким центрам инновационные разработки вузов внедряются в промышленности, - отметил руководитель проектного офиса минпромторга Владимир Пастухов.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Уральские роботы заменят людей на опасных участках производства

В центре пять отделов, специалисты которых отвечают за конкретные направления работы. Так, в первом проводят виртуальные испытания сложных технических изделий для автомобилестроения, авиации, железных дорог. Например, сейчас работают над пневмосистемой для грузовика. Цель - оценить ее возможности в реальных условиях эксплуатации. Другое подразделение занимается программным обеспечением и экономической составляющей производства, например, анализом и учетом затрат. В третьем отделе работают специалисты в области механики жидкостей и газов, еще две группы - управление данными и отдел прочности.

Важно, что у исследовательской структуры уже сейчас множество промышленных партнеров - машиностроительные заводы, расположенные не только в Свердловской области, но и за ее пределами. Возможности центра позволят предприятиям в несколько раз ускорить разработку новых изделий. Помимо проектных работ в центре планируют оказывать и другие услуги: проводить аудит и модернизацию инфраструктуры IT-предприятий, консалтинг, обучение специалистов и т.д.

- Инжиниринговые центры являются связующим звеном между наукой и производством. В результате университет может не только проводить научные исследования, но и создавать готовый продукт, снабдив его технической документацией для внедрения в производство, - подчеркивает первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

Экономика Бизнес Инновации Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин не примет участие в саммите АТЭС в Чили
Посольство Израиля в России приостановило работу
В МИД ответили на планы Украины провести учения возле Крыма
Первый пуск "Булавы" с "Князя Владимира" сняли на видео
СМИ: Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского убрали важные фразы