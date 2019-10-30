Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения называется так не случайно. Здесь разрабатываются цифровые двойники сложных устройств - от двигателя КамАЗа до электропоезда "Ласточка".

Инициаторы проекта уверены: за цифровыми моделями будущее. Они открывают перед промышленниками новые возможности: например, можно испытать механизм еще до запуска в производство, притом с учетом всех факторов воздействия, найти слабые места, определить потенциальные проблемы и в итоге исключить реальные поломки. Это огромный шаг вперед, ведь такая технология значительно экономит средства заказчика, заменяя сложные и дорогостоящие процедуры практических испытаний.

Центр создали крупнейший вуз Урала и инжиниринговая компания при поддержке Минпромторга и Министерства науки и высшего образования РФ: грант на эти цели в размере более 140 миллионов рублей УрФУ получил в 2018 году. Объект также включен в проект "Умный регион".

- Главное, что благодаря таким центрам инновационные разработки вузов внедряются в промышленности, - отметил руководитель проектного офиса минпромторга Владимир Пастухов.

В центре пять отделов, специалисты которых отвечают за конкретные направления работы. Так, в первом проводят виртуальные испытания сложных технических изделий для автомобилестроения, авиации, железных дорог. Например, сейчас работают над пневмосистемой для грузовика. Цель - оценить ее возможности в реальных условиях эксплуатации. Другое подразделение занимается программным обеспечением и экономической составляющей производства, например, анализом и учетом затрат. В третьем отделе работают специалисты в области механики жидкостей и газов, еще две группы - управление данными и отдел прочности.

Важно, что у исследовательской структуры уже сейчас множество промышленных партнеров - машиностроительные заводы, расположенные не только в Свердловской области, но и за ее пределами. Возможности центра позволят предприятиям в несколько раз ускорить разработку новых изделий. Помимо проектных работ в центре планируют оказывать и другие услуги: проводить аудит и модернизацию инфраструктуры IT-предприятий, консалтинг, обучение специалистов и т.д.

- Инжиниринговые центры являются связующим звеном между наукой и производством. В результате университет может не только проводить научные исследования, но и создавать готовый продукт, снабдив его технической документацией для внедрения в производство, - подчеркивает первый проректор УрФУ Сергей Кортов.