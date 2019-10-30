В Екатеринбурге соседи ополчились на инвалида из-за парковочного места

Конфликт разворачивается в жилом комплексе в Ленинском районе Екатеринбурга: жителей новостройки возмутило то, что их сосед с инвалидностью паркуется во дворе, где по задумке застройщика не должно быть автомобилей вообще.

Стоянка для жильцов комплекса предусмотрена снаружи двора. Заехать же на территорию можно только для разгрузки крупногабаритных товаров, например, и не более чем на два часа. Однако один из жителей дома оказался, так сказать, в привилегированном положении: он имеет группу инвалидности, и управляющая компания выдала ему пропуск на парковку внутри двора.

Такое положение дел возмутило соседей. Дошло даже до того, что часть жильцов предлагает устроить флешмоб: занять своими машинами все места во дворе.

В управляющей компании изданию KP.RU рассказали, что собственник представил документы, подтверждающие ограничения, связанные с инвалидностью.

"С точки зрения законодательных норм мы обязаны предоставить ему круглосуточный доступ на территории двора", - пояснили в УК.