Решение Суда по интеллектуальным правам

Именем Российской Федерации

Москва 8 октября 2019 года Дело N СИП-429/2019

Резолютивная часть решения объявлена 3 октября 2019 года

Полный текст решения изготовлен 8 октября 2019 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Силаева Р.В.,

судей: Снегура А.А., Булгакова Д.А. -

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Литхимпром" (ул. Большая Зеленина, д. 28, лит. А, пом. 6-Н, Санкт-Петербург, 197110, ОГРН 5067847358079) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и по заявлению третьего лица с самостоятельными требованиями - общества с ограниченной ответственностью "Стар Воркс Груп Рус" (ул. Зверинская, д. 29, лит. А, пом. 1-Н, офис 3, Санкт-Петербург, 197198, ОГРН 1117847674174) в рамках рассмотрения заявления о признании недействующими пунктов 3.1 и 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за номером 4520,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерства юстиции Российской Федерации (ул. Житная, д. 14, стр. 1, Москва, 119049, ОГРН 1037739668834) и общества с ограниченной ответственностью "Альпина СПб" (Старо-Петергофский просп., д. 30, корп. 1, лит. А, пом. 18-Н, Санкт-Петербург, 190020, ОГРН 1147847207254).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Литхимпром" - Дмитриев В.В. (по доверенности от 28.05.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Русаков И.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-366/41) и Гибер В.И. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-373/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Стар Воркс Груп Рус" - Дмитриев В.В. (по доверенности от 20.09.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Альпина СПб" - Дмитриев В.В. (по доверенности от 25.03.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Литхимпром" (далее - общество "Литхимпром") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) о признании недействующими со дня принятия норм пунктов 3.1 и 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за номером 4520 (далее - Правила N 56), в той части, которой при рассмотрении возражений в Палате по патентным спорам (далее также - Палата) предусмотрены уведомление и участие лишь текущего правообладателя спорного товарного знака и исключены уведомление и участие предыдущих правообладателей.

Определением от 22.07.2019 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Министерство юстиции Российской Федерации, общество с ограниченной ответственностью "Стар Воркс Груп Рус" (далее - общество "Стар Воркс Груп Рус") и общество с ограниченной ответственностью "Альпина СПб" (далее - общество "Альпина СПб"); в привлечении иных лиц, указанных заявителем, отказано.

Определением от 30.09.2019 удовлетворено заявление общества "Стар Воркс Груп Рус" о вступлении в дело в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями относительно предмета спора и указанное общество исключено из числа третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. Общество "Стар Воркс Груп Рус" просит признать недействующими со дня принятия пункты 3.1 и 4.3 Правил N 56, не предусматривающие уведомление о подаче возражений на основании статьи 6.septies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция) и о дате заседания Палаты прежних правообладателей товарного знака, направление им возражений и их участие в заседаниях Палаты при рассмотрении таких возражений.

В судебном заседании 26.09.2019 был объявлен перерыв до 03.10.2019 в целях предоставления лицам, участвующим в деле, возможности уточнить свои правовые позиции с учетом доводов (заявления) третьего лица с самостоятельными требованиями.

В судебном заседании представитель общества "Литхимпром" и общества "Стар Воркс Груп Рус" поддержал требования, заявленные указанными лицами. Он же в качестве представителя общества "Альпина СПб" поддержал требования вышеназванных обществ.

Роспатент в отзыве и письменных пояснениях, а также его представители в ходе судебного разбирательства оспорили требования общества "Литхимпром" и общества "Стар Воркс Груп Рус", настаивая на соответствии оспариваемых норм Правил N 56 нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу. Кроме того, представители Роспатента высказались о наличии оснований для прекращения производства по настоящему делу ввиду того, что указанные пункты Правил N 56 ранее были предметом нормоконтроля Верховного Суда Российской Федерации.

Министерство юстиции Российской Федерации в отзыве (письменных пояснениях) возражало против удовлетворения заявленных требований, а также направило в адрес суда ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Данные обстоятельства в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют рассмотрению дела по существу в отсутствие представителя одного из третьих лиц.

Как следует из материалов дела, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарный знак по заявке N 2006731557 с приоритетом от 01.11.2006 был зарегистрирован Роспатентом 27.08.2008 за N 358553 в отношении товаров 1-го и 17-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя общества с ограниченной ответственностью "РОСИЗОЛИТ".

В результате государственной регистрации Роспатентом 27.12.2016 за N РД0213820 отчуждения исключительного права на указанный товарный знак его правообладателем стало общество "Стар Воркс Груп Рус", а в дальнейшем в результате государственной регистрации 16.11.2018 за N РД0275037 отчуждения исключительного права - общество "Альпина СПб".

Иностранное лицо Rchling Engineering Plastics SE & CO. KG (Rchlingstrasse 1, 49733 Haren, Germany) обратилось 11.09.2018 в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку. Решением Роспатента от 20.03.2019 возражение было удовлетворено - правовая охрана спорного товарного знака признана недействительной полностью.

Общество с ограниченной ответственностью "РОСИЗОЛИТ" (в настоящее время - общество "Литхимпром") в целях обезопасить себя от возмещения убытков лицу, которое приобрело у него исключительное право на указанный товарный знак, обращалось в административный орган с ходатайством об участии в рассмотрении административного дела по возражению иностранного лица Rchling Engineering Plastics SE & CO. KG., однако Роспатентом со ссылкой на положения пунктов 3.1 и 4.3 Правил N 56 ему было отказано в участии в заседании коллегии палаты по патентным спорам.

Так, по мнению Роспатента, в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты может участвовать лицо, подавшее возражение или заявление, и/или его представитель, обладатель исключительного права на товарный знак и/или его представитель; указанные положения не предусматривают возможность участия в рассмотрении административного спора прежних правообладателей товарного знака.

Данные обстоятельства, по мнению общества "Литхимпром" и общества "Стар Воркс Груп Рус", нарушают их права и законные интересы как прежних правообладателей спорного товарного знака, несущих обязательства перед текущим правообладателем, что и послужило поводом для их обращения в Суд по интеллектуальным правам с целью оспаривания пунктов 3.1 и 4.3 Правил N 56.

Оценив доводы Роспатента о наличии оснований для прекращения производства по делу, коллегия судей пришла к выводу об отсутствии препятствий для рассмотрения требований общества "Литхимпром" и общества "Стар Воркс Груп Рус" по существу ввиду следующего.

В силу части 7 статьи 194 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если имеется вступившее в законную силу решение арбитражного суда или суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному делу, проверившего по тем же основаниям соответствие оспариваемого нормативного правового акта иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, Суд по интеллектуальным правам прекращает производство по делу.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 50 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами", судья отказывает в принятии заявления об оспаривании нормативного правового акта или акта, обладающего нормативными свойствами, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 1271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если имеется вступившее в законную силу решение суда, которым проверена законность того же нормативного правового акта или акта, обладающего нормативными свойствами, либо той же его части, поскольку при рассмотрении и разрешении дела суд не связан основаниями и доводами, содержащимися в административном исковом заявлении, и выясняет обстоятельства, имеющие значение для дела, в полном объеме, независимо от указания на них лицами, участвующими в деле. В случае когда акт или часть акта, законность которых уже проверена судом, оспариваются другими лицами, требования которых основаны на иных доводах, не обсуждавшихся судом первой инстанции, в принятии административного искового заявления также должно быть отказано.

Ссылаясь на указанные разъяснения высшей судебной инстанции, Роспатент отмечает, что соответствие пунктов 3.1 и 4.3 Правил N 56 действующему законодательству уже проверялось Верховным Судом Российской Федерации при рассмотрении дела N ГКПИ09-704, что, по мнению административного органа, является основанием для прекращения производства по настоящему делу.

Так, вступившим в законную силу решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.03.2009 по делу N ГКПИ09-47 признано, что абзац первый пункта 4.3 Правил N 56 не исключает и не ограничивает право каждого патентообладателя (его представителя) на участие в заседании, в том числе при отсутствии у него доверенности от остальных патентообладателей, подтверждена возможность участия в заседании каждого из совладельцев патента независимо от других патентообладателей.

Кроме того, как установлено Судом по интеллектуальным правам, вступившим в законную силу решением Верховного Суда Российской Федерации от 22.04.2009 по делу N ГКПИ09-431 об оспаривании в том числе абзаца третьего пункта 3.1 и абзаца первого пункта 4.3 Правил N 56 признано, что все разрешаемые в административном порядке споры связаны с предоставлением, изменением объема либо лишением исключительного права и затрагивают только имущественные права; на права автора эти споры не влияют. Вступившим в законную силу решением Верховного Суда Российской Федерации от 08.07.2009 по делу N ГКПИ09-704 об оспаривании пунктов 3.1 и 4.3 Правил N 56 (оставлено без изменения определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.08.2009 N КАС09-390) признано, что предметом споров, рассматриваемых Палатой в административном порядке, является предоставление или прекращение правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации; вопрос о правах и обязанностях лиц, имеющих право использования изобретения или средства индивидуализации по лицензионному договору, заключенному с правообладателем, предметом спора, рассматриваемого в административном порядке, не является.

Из указанных судебных актов Верховного Суда Российской Федерации следует, что в рамках ранее рассматривавшихся дел об оспаривании пунктов 3.1 и 4.3 Правил N 56 или их отдельных положений нормоконтроль осуществлялся по иным основаниям, нежели были приведены обществом "Литхимпром" и обществом "Стар Воркс Груп Рус" в данном деле, что исключает предусмотренные частью 7 статьи 194 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации условия для прекращения производства по делу. Так, из указанных судебных актов усматривается, что в рамках названных дел не заявлялись доводы о нарушении приведенными нормами прав и законных интересов прежних правообладателей результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.

Кроме того, Роспатентом, ходатайствовавшим о прекращении производства по делу, не учтено то, что реализация вытекающего из части 2 статьи 46 Конституции Российской Федерации права на оспаривание нормативного акта, которое имеет по своей сути индивидуальный характер и основано на принципе диспозитивности, не может быть поставлена в зависимость от связанных с применением того же нормативного акта действий по судебной защите своих прав, предпринимаемых другими лицами. Ни Конституция Российской Федерации, ни законодательство об административном судопроизводстве и арбитражном процессе не дают оснований для вывода о том, что обращение лица в суд с заявлением об оспаривании нормативного акта является некой формой универсального законного процессуального представительства в отношении всего того неопределенного круга лиц, на которых распространяется действие этого нормативного акта.

Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев по правилам главы 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требования заявителя и третьего лица с самостоятельными требованиями, изучив материалы дела и оценив доводы лиц, участвующих в деле, пришел к нижеследующим выводам.

Согласно части 1 статьи 191 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии рассматриваются Судом по интеллектуальным правам по общим правилам искового производства, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными главой 23 того же Кодекса.

Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в Суд по интеллектуальным правам с заявлениями о признании недействующими нормативных правовых актов, если полагают, что такой оспариваемый нормативный правовой акт или отдельные его положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают их права и законные интересы. Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в порядке подчиненности орган или к должностному лицу не является обязательным условием для подачи заявления в Суд по интеллектуальным правам, если федеральным законом не установлено иное (части 1 и 2 статьи 192 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно частям 4 и 5 статьи 194 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых актов Суд по интеллектуальным правам в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельного положения, устанавливает соответствие его федеральному конституционному закону, федеральному закону и иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, а также полномочия органа или лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт. Суд по интеллектуальным правам не связан доводами, содержащимися в заявлении об оспаривании нормативного правового акта, и проверяет оспариваемое положение в полном объеме.

Обязанность доказывания соответствия оспариваемого нормативного правового акта федеральному конституционному закону, федеральному закону и иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, наличия у органа или должностного лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, а также обстоятельств, послуживших основанием для его принятия, возлагается на орган, должностное лицо, которые приняли оспариваемый акт (часть 6 статьи 194 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Требования общества "Литхимпром" обоснованы тем, что, по его мнению, положения пунктов 3.1 и 4.3 Правил N 56 нарушили его права и законные интересы как прежнего правообладателя спорного товарного знака, поскольку не предусматривают возможность его участия при рассмотрении возражений в Палате. В связи с этим, по мнению общества "Литхимпром", пункты 3.1 и 4.3 Правил N 56 противоречат положениям статей 24, 29 и 45 Конституции Российской Федерации и статьи 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена в Риме 04.11.1950, далее - Римская конвенция).

Общество "Стар Воркс Груп Рус", в свою очередь, просит признать недействующими указанные правовые нормы как не предусматривающие уведомление о подаче возражений на основании статьи 6.septies Парижской конвенции и о дате заседания Палаты прежних правообладателей товарного знака, направление им возражений и их участие в заседаниях Палаты при рассмотрении таких возражений.

Сопоставив требования общества "Литхимпром" и общества "Стар Воркс Груп Рус", суд соглашается с мнением Роспатента о том, что требования общества "Литхимпром" о признании недействующими со дня принятия пунктов 3.1 и 4.3 Правил N 56 включают в себя требования, заявленные обществом "Стар Воркс Груп Рус".

Данное обстоятельство не оспаривается иными лицами, участвующими в деле, напротив, оно было подтверждено представителем общества "Литхимпром", общества "Стар Воркс Груп Рус" и общества "Альпина СПб" в судебном заседании 26.09-03.10.2019 при рассмотрении судом вопроса о вступлении общества "Стар Воркс Груп Рус" в дело в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями.

Названными лицами не оспаривается также то, что на момент рассмотрения административным органом возражения иностранного лица Rchling Engineering Plastics SE & CO. KG против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 358553 общество "Литхимпром" и общество "Стар Воркс Груп Рус" не являлись правообладателями спорного товарного знака в результате государственной регистрации Роспатентом перехода исключительного права на такой товарный знак к обществу "Альпина СПб".

На основании пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

Из приведенной нормы в единстве с положениями пункта 2 статьи 1406 ГК РФ следует, что в административном порядке осуществляется защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с предоставлением и прекращением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации.

Согласно пункту 3.1 Правил N 56 поступившее возражение или заявление регистрируется и ему присваивается входящий номер.

В случае если поступившее в Палату по патентным спорам возражение или заявление отвечает условиям его подачи, предусмотренным разделом II Правил N 56, лицу, подавшему возражение или заявление, не позднее одного месяца с даты его поступления в Палату направляется уведомление о принятии возражения или заявления к рассмотрению, в котором указывается дата проведения заседания коллегии Палаты по рассмотрению возражения или заявления.

Экземпляр возражения, предусмотренного пунктами 1.3, 1.4, 1.8 и 1.14, или экземпляр заявления, предусмотренного пунктами 1.11 и 1.13 Правил N 56, вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению направляется обладателю исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак или обладателю свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара с предложением до даты проведения заседания коллегии Палаты представить отзыв в Палату и лицу, подавшему возражение или заявление. Экземпляр предусмотренного пунктом 1.3 Правил N 56 возражения, относящегося к секретному изобретению и содержащего сведения, составляющие государственную тайну, направляется с использованием специальной связи.

В необходимых случаях Палата вправе пригласить лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы.

Согласно пункту 4.3 Правил N 56 участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты может лицо, подавшее возражение или заявление, и/или его представитель, обладатель авторского свидетельства и свидетельства СССР, патентообладатель, обладатель исключительного права на товарный знак, обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара и/или его представитель, в необходимых случаях - лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы.

Лица, участвующие в заседании коллегии по рассмотрению возражения, относящегося к секретному изобретению, должны иметь и представить на обозрение председательствующему документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий наличие у них предписания на выполнение задания установленной формы и допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Коллегия, признав невозможность рассмотрения дела на данном заседании вследствие неявки кого-либо из лиц, имеющих право участвовать в рассмотрении дела, вправе перенести дату проведения заседания коллегии.

Дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе Палаты или по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения или заявления к рассмотрению в соответствии с пунктом 3.1 Правил N 56, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Лица, указанные в абзаце первом пункта 4.3 Правил N 56, могут заявить мотивированный отвод любому члену коллегии или всему составу коллегии. Отвод должен быть заявлен до начала рассмотрения дела по существу.

Отвод должен быть рассмотрен членами коллегии, и при его удовлетворении возражение или заявление рассматривается в ином составе коллегии. О новой дате и времени проведения заседания коллегии участвующие в рассмотрении возражения или заявления лица уведомляются в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил N 56.

Как указано выше, общество "Литхимпром" и общество "Стар Воркс Груп Рус" оспаривают приведенные положения Правил N 56 в связи с тем, что ими не предусматривается возможность участия в административном рассмотрении дела бывших правообладателей товарного знака.

В этой связи необходимо отметить следующее.

Как указывает Роспатент в отзыве и в письменных пояснениях, из вышеупомянутых норм пункта 2 статьи 1248 и пункта 2 статьи 1406 ГК РФ следует, что в административном порядке осуществляется защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с предоставлением и прекращением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации. Как следствие, предметом споров, рассматриваемых в административном порядке, является предоставление или прекращение правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации, а не вопрос о правах и обязанностях прежних правообладателей товарных знаков. Следовательно, при административном разбирательстве таких споров не затрагиваются права бывших правообладателей товарных знаков.

Коллегия судей кассационной инстанции не усматривает оснований не согласиться с соответствующими доводами Роспатента.

Более того, указанная позиция подтверждается вышеупомянутыми решениями Верховного Суда Российской Федерации от 02.03.2009 по делу N ГКПИ09-47, от 22.04.2009 по делу N ГКПИ09-431 и от 08.07.2009 по делу N ГКПИ09-704, в которых суд констатировал, что Палата рассматривает только споры, возникающие из отношений, участниками которых выступают гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель). Так, Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу о том, что рассмотрение в административном порядке дел, связанных с предоставлением или прекращением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности или средствам индивидуализации, может затронуть права лиц, обладающих исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель) и имеющих право использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Верховный Суд Российской Федерации установил, что оспариваемые пункты Правил N 56, не предусматривающие участие в административном разбирательстве дел, связанных с предоставлением или прекращением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности или средствам индивидуализации, лиц, не обладающих указанными выше правами, в частности, авторов и лицензиатов, соответствуют требованиям федерального закона и иным нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

Таким образом, учитывая то, что прежние правообладатели товарного знака не являются лицами, обладающими исключительным правом на данное средство индивидуализации, Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами Роспатента о том, что решение Палаты не может затронуть их права и законные интересы, что, в свою очередь, свидетельствует о соответствии действующему законодательству оспариваемых пунктов Правил N 56.

Что касается доводов общества "Литхимпром" и общества "Стар Воркс Груп Рус" о несоответствии оспариваемых пунктов Правил N 56 Конституции Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Согласно положениям части 1 статьи 24 Конституции Российской Федерации сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

В соответствии с частью 2 статьи 24 Конституции Российской Федерации органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

На основании части 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

Оспариваемые пункты Правил N 56 устанавливают круг лиц, имеющих право участвовать в административном рассмотрении спора, и не регулируют вопросы, связанные с ознакомлением с доказательствами, а также с получением информации. В связи с этим пункты 3.1 и 4.3 Правил N 56 не могут противоречить приведенным выше конституционным нормам.

В части доводов о противоречии оспариваемых пунктов Правил N 56 положениям статьи 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется; каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, а также статьи 55, согласно которой перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина; в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина; права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, коллегия судей пришла к выводу об их несостоятельности.

Как указывалось ранее, оспариваемые пункты Правил N 56 не затрагивают права бывших правообладателей товарного знака.

При этом коллегия судей соглашается с аргументом Роспатента о том, что прежние правообладатели товарного знака не лишены права привести нынешнему правообладателю свои доводы и необходимые доказательства для представления их при рассмотрении соответствующего возражения в Роспатенте.

В отношении довода заявителя о том, что оспариваемые пункты Правил N 56 противоречат положениям статьи 13 Римской конвенции, что выразилось в нарушении статьи 6 той же Конвенции, предусматривающей право на справедливое судебное разбирательство, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 Римской конвенции каждый, чьи права и свободы, признанные в названной Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.

Таким образом, приведенная конвенционная норма предусматривает право на эффективное средство защиты в случае нарушения прав и свобод, признанных Римской конвенцией. Вместе с тем из обстоятельств дела не следует, что какие-либо права и свободы прежних правообладателей средства индивидуализации товаров и услуг были нарушены оспариваемыми пунктами Правил N 56. Как следствие, отсутствие нарушения таких прав и свобод свидетельствует об отсутствии оснований для вывода о противоречии оспариваемых пунктов Правил N 56 положениям Римской конвенции.

Отсутствие нарушенных прав и законных интересов заявителя является в силу вышеприведенных положений статьи 192 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

При этом коллегия судей отклоняет аргумент общества "Литхимпром" и общества "Стар Воркс Груп Рус" о возможном предъявлении к ним претензий обществом "Альпина СПб" и обществом с ограниченной ответственностью "Промтех" как к продавцам товарного знака, поскольку этот аргумент основан на предположениях и не нашел подтверждения в ходе судебного разбирательства. Кроме того, коллегия судей соглашается с доводом Роспатента о том, что им никаких решений, непосредственно затрагивающих правоотношения между такими лицами, не принималось.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований признать пункты 3.1 и 4.3 Правил N 56 противоречащими вышеприведенным положениям Конституции Российской Федерации и Римской конвенции.

Вывод об отсутствии оснований для удовлетворения требований заявителя и третьего лица с самостоятельными требованиями является в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения на них бремени судебных расходов, связанных с уплатой государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 195 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

признать пункты 3.1 и 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за номером 4520, соответствующими статье 55 Конституции Российской Федерации и статьям 6, 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья Р.В. Силаев

Судьи Д.А. Булгаков

А.А. Снегур