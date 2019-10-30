Республика Сербская чтит память донских казаков

1 ноября в городе Билеча, расположенном в Республике Сербской Боснии и Герцеговины, будет совершен парастас по захороненным здесь на местном кладбище русским казакам, которые прибыли на Балканы в составе Второго Донского кадетского корпуса (с 1920 по 1935 годы).

В интервью "Российской газете" Милана Бабич, профессор сербского языка, координатор акции "Бессмертный полк" в Республике Сербской отметила, что исторические победы русских и сербов позволили увековечить славу двух народов на века. Сербка обозначила и особое отношение к России, братскому русскому народу. "Мы - русские и сербы - связаны одной судьбой, наша борьба едина, что доказали трагические события Первой и Второй мировых войн. Это доказано историей неоднократно. Только вместе мы сможем преодолеть все невзгоды, которые, к сожалению, станут вызовами для наших народов еще не раз".

В качестве аргумента, подтверждающего неразрывность связей между Россией и Республикой Сербской, Милана Бабич привела могилы русских казаков на кладбище города Билеча, в том числе - генерала Николая Кучерова. Рядом с ними расположена и могила российского добровольца Сергея Мелешко, сложившего голову за сербских братьев уже в ходе югоконфликта в 1992 году. "Белогвардейцы оставили огромный след в истории Югославии, привнеся духовность и русскую культуру на данные просторы. Этот аспект совместной истории требует особого изучения и, несомненно, поддержки из Москвы", - считает профессор.

Между тем в Сараево располагалась одна из крупнейших колоний русской эмиграции, вызванной последствиями Первой мировой и Гражданской войн в России с 1919 по 1924 годы. В марте 1920 года здесь был открыт Русский кадетский корпус, разместившийся в здании бывшей австрийской казармы, где функционировала церковь Святого Александра Невского. Среди русских поэтов здесь блистал Георгий Алексеевич Богатырев, публиковавшийся под псевдонимом Мечтатель.