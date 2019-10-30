При обосновании размеров приаэродромных территорий Роспотребнадзор будет оценивать не только уровни шума от самолетов, но и загрязнения атмосферного воздуха, электромагнитного излучения, а также риски здоровью населения с учетом интенсивности полетов, траектории взлета, посадки и маневрирования.

Об этом "РГ" сообщили в Роспотребнадзоре. Он разработал и утвердил единый для всей России подход к расчетам и оценке авиационного шума по эквивалентному уровню, однако сами нормативы остаются прежними. То есть ведомство не установило новые требования, как заявили некоторые СМИ, а конкретизировало порядок применения существующих. В международной практике критерием зонирования территории по акустическим показателям, в том числе с определением зон, ограничивающих строительство, является эквивалентный уровень звука. Более трети российских аэродромов уже оформили все документы и получили санитарно-эпидемиологические заключения, согласовывающие проекты решений об установлении приаэродромных территорий.

Как поясняет исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, у каждого аэропорта есть 7 защитных зон, внутри которых запрещено строительство. Дискуссия ведется вокруг седьмой, площадь которой по неблагоприятному фактору шумового воздействия намного превосходит иные подзоны, отмечает заведующий испытательной лабораторией Центра экологической безопасности гражданской авиации Олег Картышев. Она вроде как и удалена от аэропорта, но в то же время над ней проходят маршруты воздушных судов. По словам Пантелеева, инвесторы заинтересованы в том, чтобы ее сократить и начать там строительство, но это чревато исками и претензиями к аэропортам со стороны жителей.

Из-за авиационного шума в России страдают 6,5 миллиона жителей домов вокруг аэропортов

"За последние 10 лет самолеты шумных типов активно выводились из эксплуатации, но жилая застройка постоянно приближается к маршрутам полетов и границам аэропортов, - отмечает Картышев. - Это ухудшило условия проживания вблизи 30 самых загруженных аэропортов и увеличило численность населения, находящегося в границах контуров авиашума в ночное время, до 6,5 миллиона человек".