Россияне назвали размер желаемой пенсии

По данным сервиса Superjob, средний размер пенсии, который хотели бы иметь россияне, составляет 40 тысяч рублей в месяц. Это на 7% больше, чем россияне хотели получать годом ранее.
При этом запросы мужчин превышают запросы женщин: 42,1 тысячи против 37,5 соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их представления о сумме, необходимой для достойной жизни на пенсии: 32,6 тысячи среди молодежи до 24 лет и 43 тысячи среди россиян старше 45 лет.
После индексации с 1 января этого года страховая пенсия по старости выросла, как отмечает Пенсионный фонд России (ПФР), в среднем на одну тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составляет 15,4 тысячи.
В следующем году страховая пенсия станет больше на 6,6%, в 2021 году, как ранее сообщил глава ПФР Антон Дроздов, - на 6,3%, а в 2022 году - еще на 5,9%. В среднем пенсии будут прибавлять по тысяче рублей в год. Таким образом, в течение трех лет средний размер страховых пенсий увеличится до 18,3 тысячи рублей в месяц. Рост составит 18,3% по сравнению с 2019 годом.
Сегодня повышенные пенсии получают военнослужащие, ветераны и инвалиды войны и боевых действий, представители некоторых льготных категорий.
У государственной пенсии немало сторонников - 22%. Больше было лишь в 2014 году - 23%. Реже всего на пенсию рассчитывали в 2009 году - всего 7%. Тогда же в приоритете были личные сбережения - 33%. Сегодня же доля тех, кто планирует жить на накопления, самая низкая за 12 лет - 14%.