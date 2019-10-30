Руководитель российского миротворческого центра в Сирии генерал Юрий Боренков сообщил, что предусмотренный сочинским Меморандумом отвод курских отрядов самообороны на 30 километров от линии соприкосновения с турецкими военными выполнен в полном объеме. Процесс отвода завершился во второй половине дня во вторник. "Теперь в силу вступает второй этап операции - возвращение беженцев в этот район", - подчеркнул генерал.

По данным Боренкова, приграничную зону покинули 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 тысячи человек. Оттуда также вывели более трех тысяч единиц вооружения и военной техники. Таким образом, операция в зоне безопасности у сирийско-турецкой границы была завершена даже раньше 150-часового срока, установленного в документе, подписанном 22 октября президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сначала совместное патрулирование наших и турецких военных распространится на глубину 7 км

Ранее на этот факт обратил внимание министр обороны России Сергей Шойгу. На встрече в Ереване с армянским коллегой Давидом Тонояном он подчеркнул: в досрочно оставленный курдами коридор безопасности уже вошли сирийские пограничники и наша военная полиция.

По уточненным данным, на сирийско-турецкой границе правительственные силы Сирии выставили 84 пограничные заставы. Шестьдесят из них находятся к востоку и западу от города Камышлы, а еще 24 дислоцируются в районе Кобани.

Генерал Боренков также напомнил, что с прошлой среды, согласно Меморандуму Путин - Эрдоган, наша военная полиция ведет патрулирование по трем маршрутам в 10-километровой зоне безопасности. Наши патрули на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун" контролируют ситуацию на участках Джераблус - Коран, Камышлы - Факира и Камышлы - Сималька.

О выполнении своих обязательств по Меморандуму командование российской группировки войск в Сирии ежедневно информируют турецкие военные.

Как раз вчера президент Турции рассказал, как будет выполняться пункт Меморандума, касающийся совместного патрулирования нашими армейскими полицейскими и турецкими военными приграничной зоны. По словам Эрдогана, которые приводит газета "Дейли Сабах", оно начнется 1 ноября. Агентство "Анадолу" цитирует другие слова Эрдогана: первоначально совместное патрулирование распространится на глубину 7 километров.