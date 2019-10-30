Румас рассказал о подготовке интеграционных документов в СГ

О масштабной и многоплановой работе с интеграционными документами, над которыми напряженно работают по поручению лидеров России и Беларуси правительственные команды Союзного государства, рассказал премьер-министр РБ Сергей Румас на встрече 30 октября в белорусской столице с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным.

Анализируя сложности поставленной задачи, премьер РБ пояснил, что экономики обоих государств "развивались по разным трекам, и сегодня сблизить позиции, оказывается, не так просто". Есть чувствительные вопросы для белорусской стороны, констатировал он, а есть задачи, которые российская сторона ставит в первую очередь, но они иногда не совпадают с белорусской позицией. Сейчас министерства, правительства проводят большую работу, "чтобы за ноябрь окончательно представить главам государств то, что у нас получилось", - сказал Румас, уточнив, что министерства отрабатывают 31 дорожную карту, затрагивающую практически все сектора экономики.

"Мы очень хотим вдохнуть новые силы в договор о Союзном государстве и продвинуться по пути интеграции по всем практически экономическим направлениям", - подчеркнул премьер Беларуси.

Алексей Кудрин согласился со своим визави, что стоит задача вдохнуть новую жизнь, новые силы в работу Союзного государства и союзные соглашения. "Соответственно, и мы готовы высказать свой взгляд на эти цели. В результате такого анализа хотим не только выявить сложности и риски", но и сделать конструктивные предложения, добавил он.