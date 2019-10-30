Самозанятые граждане получат преференции для работы в системе госзакупок

Самозанятые граждане получат преференции для работы в системе закупок госкомпаний аналогичные тем, что имеет малый и средний бизнес.

Правительство на заседании в среду рассмотрело поправки в законодательство, регулирующее правила для граждан, применяющих специальный налоговый режим, в закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

Сегодня самозанятые участвуют в закупках госкомпаний и корпораций на общих началах. В кабинете министров посчитали, что они должны получить права уровня малого и среднего предпринимательства. "Это обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства", - пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Главная цель - стимулировать самозанятых людей к легализации доходов", - подчеркнул он. Для этого правительство и вводило налог на профессиональный доход. Сегодня он действует лишь в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. "В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой для декларирования налог на доходы, который не должен меняться", - завил премьер.