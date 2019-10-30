Samsung показала новый компактный складной смартфон

Во время конференции SDC19 (Samsung Developer Conference 2019) корейский производитель впервые показал видео с совершенно новым складным смартфоном.

Гаджет имеет гибкий экран. По мнению экспертов, новая модель должна быть дешевле, чем Galaxy Fold первого поколения.

На видео показан механизм складывания гаджета, а также то, как меняется экран во время этого процесса.

В разложенном состоянии экран смартфона имеет диагональ 6,7 дюйма - новый вариант более компактный, по сравнению с 7,3-дюймовым дисплеем у Galaxy Fold. В сложенном состоянии он становится совсем крохотным.

Также гаджет получит фронтальную камеру, расположенную по центру в верхней части дисплея. Выемки при этом на экране не будет.

Как уточняет портал LetsGoDigital, в августе нынешнего года компания уже показывала похожий гаджет. Но он складывался и раскладывался в обе стороны.

Новый компактный складной телефон Samsung, скорее всего, будет представлен на выставке MWC 2020. Не исключено, что на рынке модель появится в конце апреля - начале мая.

Будет ли это устройство называться Samsung Galaxy Fold 2 , пока неизвестно. Пока гаджет получил кодовое название Bloom.

Единственным реальным конкурентом Fold 2 может стать складывающийся смартфон Motorola Razr , который обещают выпустить в конце нынешнего - начале следующего года. В Европе этот гаджет будет продаваться по цене 1500 евро. Смартфон от Samsung, скорее всего, будет стоить немного дороже.