Сергей Шойгу пригласил коллег из СНГ на юбилейный парад

Ситуация в Сирии после подписания российско-турецкого Меморандума стала одной из главных тем разговора на состоявшейся 30 октября в Баку встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Глава нашего военного ведомства признал, что сочинские договоренности реализуются не без труда. "Но видим, что это, наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии", - считает Шойгу. Он напомнил, что Россия приобрела огромный опыт в борьбе с международным терроризмом и готова делиться им с коллегами. Так же как и опытом гуманитарного содействия мирному процессу на Ближнем Востоке - разминирования, медицинской помощи, других вопросов.

Министр также считает важным, чтобы народы бывшего СССР активно противостояли попыткам переписать их общую историю и исказить события Великой Отечественной, когда победителей хотят представить проигравшими и наоборот.

Меморандум - наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии

Шойгу сообщил Алиеву, что Россия пригласила коллег по СНГ на праздничные мероприятия в честь 75-летия Великой Победы, а воинские контингенты стран Содружества - на марш в едином парадном строю на Красной площади. Он выразил надежду, что азербайджанские военнослужащие, как это было и ранее, примут самое активное участие в этом мероприятии.

- Предстоящий юбилей - это знаковое историческое событие. Ему посвящены совместные мероприятия полевой выучки, спортивные состязания, конференции, фестивали и патриотические акции. Они будут способствовать повышению уровня боевой подготовки и военно-патриотическому воспитанию военнослужащих наших армий, - обратился Шойгу к коллегам на заседании Совета министров обороны СНГ. В нем участвовали делегации военных ведомств Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

По оценке нашего министра, итоги совместной деятельности в прошлом году показывают, что военное сотрудничество государств Содружества, носящее открытый характер и не направленное против третьих стран, последовательно и успешно развивается. Этому же должна способствовать утвержденная в Баку Концепция развития такого взаимодействия до 2025 года.

Всего министры рассмотрели более двух десятков вопросов взаимодействия в области обороны и военной безопасности. Они, в частности, обсудили планы развития Объединенной системы радиационной, химической и биологической защиты на ближайшую пятилетку и решили, как нужно усовершенствовать в 2020 году Объединенную систему ПВО СНГ.

Были также подписаны документы по сотрудничеству военных ведомств стран Содружества в сфере топографического, метрологического и информационного обеспечения.

"Принятые Советом решения призваны способствовать укреплению боеспособности наших вооруженных сил", - подвел итог встречи в Баку Сергей Шойгу.