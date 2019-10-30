Широков: Если у Миранчуков будет шанс - надо ехать в Европу

Всего несколько лет назад Роман Широков был капитаном нашей сборной, дважды признавался лучшим футболистом страны, становился чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Не затерялся Широков и по окончании карьеры: он уже успел поработать спортивным директором столичного "Динамо", а также анализирует наш футбол в качестве эксперта на телеканале "Матч ТВ", которому, к слову, на неделе исполнится четыре года. В интервью "РГ" Роман подробно разобрал игру наших клубов в еврокубках, а также рассказал о том, почему россияне не пользуются спросом в ведущих европейских лигах.

Нравится работать экспертом на "Матч ТВ"?

Роман Широков: Очень. Это интересная работа - обсуждать и анализировать матчи. Думаю, если бы на нашем телевидении было больше такого качественного продукта, к футболу было бы больше внимания.

Как ваш график строится? Все матчи смотрите?

Роман Широков: Нет. Если я знаю, что буду работать на какой-то конкретной игре, то просматриваю матчи этих команд в предыдущем туре. Все я не смотрю, потому что это то еще удовольствие (улыбается).

Когда были футболистом, обращали внимание на мнение экспертов?

Роман Широков: Безусловно. Хотя тогда не было таких экспертов, как сейчас (улыбается).

С тем же Александром Бубновым у вас была чуть ли не война.

Роман Широков: У него было достаточно много здравых идей. Просто в какой-то момент он углубился в ненужную аналитику, которая никому не была интересна. Хотел запомниться перлами. Как это сейчас модно говорить, хайповал. А в целом он достаточно грамотный специалист.

Когда Валерий Карпин был экспертом, он все время говорил, что все равно вернется к тренерской работе.

Роман Широков: Он просто оканчивал тренерские курсы, а я себе такого не позволил. Не планировал и не планирую становиться тренером.

Почему?

Роман Широков: Мне всегда больше нравилась менеджерская работа. Если в будущем поступит достойное предложение, будем думать.

Давайте о футболе. Как вам наши команды в Лиге чемпионов?

Роман Широков: Как и ожидалось. Ничего сверхъестественного я от них и не ждал.

"Лейпциг" месяц был не в форме, но обыграл "Зенит". Как так получилось?

Роман Широков: Что значит - был не в форме? Результат не показывали, да. Но на определенном этапе были неудачи и у "Зенита". Вы видели как "Лейпциг" играет? У них все передачи вперед. Даже в условиях большой скученности футболистов, плотности, они стараются идти в атаку. И не теряют при этом мяч. "Зенит" вроде все правильно делал, но где-то на шаг отставал. Просто потому что "Лейпциг" умеет быстро играть.

Хотя у немецкой команды нет звезд европейского уровня.

Роман Широков: А что, они есть у "Зенита"?

А как же Артем Дзюба?

Роман Широков: Безусловно, для российского чемпионата он звезда. Но на европейском уровне Дзюба - обычный игрок. Примерно такой же, как игроки "Лейпцига". Но чтобы это проверить, нужно, чтобы он выступал в Европе.

Почему наши игроки с таким трудом едут в Европу?

Роман Широков: Потому что их не берут. Мы бы, может, и поехали бы. Но не зовут. У нас амбиции большие, но они ничем не подкреплены.

Как вам "Локомотив" в матче с "Ювентусом"?

Роман Широков: "Ювентус" выглядел безобразно. И мы в такой ситуации лишь раз перешли за центр. Возникает вопрос: а смысл было туда ехать? Какая разница, с каким счетом проиграть? "Локомотив" только раз дошел до чужой штрафной и забил. А если бы дошли 2-3 раза, могли еще отличиться. С тем "Ювентусом", который был в тот день, это было вполне реально. Вместо этого "Локомотив" стоял 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол. Хотя у команды в составе есть чемпион мира, Европы, одни из лучших игроков России.

Имеете ввиду братьев Миранчуков? Кстати, Алексея много хвалили в Италии после матча с "Ювентусом".

Роман Широков: Для наших игроков лакмусовая бумажка - еврокубки и игры за сборную. В национальной команде Миранчуки не попадают в состав, а в Лиге чемпионов пока толком себя не проявили. Но если у них появится шанс уехать в Европу - надо им воспользоваться. И уже потом смотреть, что из этого выйдет. Вот Головин уехал и прекрасно себя чувствует.

Вам нравится его игра за "Монако"?

Роман Широков: Конечно. А кому она может не нравится? Наверное, только тем, кто ничего не понимает в футболе. Человек уехал в другую страну, где иной уровень сопротивления, борьбы. И он играет в стартовом составе. Пускай "Монако" сейчас не высоко, но тем не менее. И, кстати, во Франции у него хорошая пресса. А у нас почему-то некоторые его критикуют. Ну пускай сами поедут и попробуют закрепиться на таком уровне. Саше остается только выучить язык. Его следующий шаг - переход в топ-клуб. Вы посмотрите: когда Головин приезжает в сборную, то в любом матче он выглядит на порядок выше остальных.

В отличие от Головина, его бывший одноклубник Федор Чалов остался в ЦСКА. Может, и ему стоило уехать минувшим летом?

Роман Широков: Мне кажется, Чалов пока не готов к европейскому футболу. Чтобы туда ехать, нужно здесь стать лидером. До перехода в "Монако" Головин стал чемпионом России, засветился в Лиге чемпионов, поехал на первенство Европы. И он проявлял себя не в нынешнем ЦСКА, а в том, сильном. Есть разница.

То есть прав Черчесов, что не вызывает Чалова в сборную?

Роман Широков: Есть люди посильнее. Зачем брать Чалова, если он не будет играть? Есть Дзюба, Смолов, Комличенко, который по 25 забивает в Чехии. Вот, тоже, кстати, интересный момент. Все говорят - да что там чешский чемпионат? А у них "Славия" на равных играет с "Интером" и возит целый тайм "Барселону". В отличие от "Локомотива", она играет в футбол, а не отсиживается в обороне. И там Комличенко забивает.

Давайте про тренеров. Почему в России топ-клубы не доверяют молодым специалистам?

Роман Широков: Сложный вопрос. Но вообще у нас много молодых специалистов. Вот сейчас один покинул "Динамо". Нам рассказывали про него, что это суперталант, который будет двигать команду вперед. И что в итоге? А так, я повторю: молодых тренеров хватает. Парфенов, Мусаев, Тихонов недавно был. Думаю, если копнуть, есть они и в первом дивизионе. Тот же Калешин из "Балтики". Много таких. Просто у нас же все заточено на результат. Считается, что ты можешь победить, только если будешь действовать "от печки". Потому все так и играют. Кстати, обратите внимание на интересную вещь: у нас в комбинационный футбол на старте сезона играли "Урал" и "Рубин". А их тренируют защитники. Надеюсь количество тренеров, играющих в атакующий футбол, в нашем чемпионате будет увеличиваться.

Может, Парфенову и Шаронову все же чуть легче, чем Хохлову? Вряд ли они в своих клубах находятся под тем давлением, под которым был Хохлов в "Динамо".

Роман Широков: Но все равно - как ты будешь выигрывать, если ты думаешь только об обороне? Это нереально.

Болельщики "Спартака" примут Доменико Тедеско?

Роман Широков: Если он будет выигрывать, примут. Хотя тот же Кононов победил вначале в нескольких матчах, но болельщикам что-то не нравилось. Они хотели спартаковского футбола, а его не было. Впрочем, в "Спартаке" всегда так будет.

Так - это как?

Роман Широков: Кто-то будет доволен, кто-то - нет. Но если у "Спартака" будет серия побед, все устаканится.

"Спартак" и "Динамо" потратили кучу денег на новичков минувшим летом, но пока их результаты оставляют желать лучшего. Это случайность?

Роман Широков: Просто эти клубы сами не понимают, чего они хотят. Все идет от бессистемности. Пока мы видим только абстрактные заявления, что они хотят в пятерку. А каким путем они собираются этого достичь? В какой футбол собираются играть? Ничего же непонятно. Ну хорошо, у них есть несколько исполнителей, которые соответствуют поставленным целям. Но большая часть все равно не соответствует. Выходит, стоит задача просто потратить деньги? Возьмем "Спартак". Вы еще зимой знаете, что будете продавать лидеров, отказавшихся продлевать с вами контракт. Значит, вы уже тогда должны предпринимать определенные шаги. Искать им адекватную замену, с кем-то договариваться и так далее. Так вышло, что ничего сделано не было, а уже летом клуб стал хаотично покупать новичков. Сейчас пришел новый тренер, который наверняка в следующее межсезонье захочет укрепить состав. А куда деть тех, кто уже есть? В общем, не вижу системы.

А Тедеско в "Спартаке" надолго? Были ведь разговоры про Станислава Черчесова.

Роман Широков: Вот тоже. Контракт Черчесова с РФС истекает через полгода. Если вы его хотите, то зачем подписываете контракт с другим тренером на 2,5 года? Да еще и на такие деньги.

Как считаете, сам Черчесов захочет в "Спартак"?

Роман Широков: Думаю, да. Наверняка у него есть желание доказать, что он может добиться успеха со "Спартаком". Да и для остальных будет интересно - что собой представляет Черчесов и его штаб. Играть с Кипром и побеждать его - это одно, а постоянно работать под таким прессом совсем другое. У него был опыт с "Динамо", с которым он мог взять "золото", но не сложилось. Наверное, Черчесов сделал какие-то выводы.

Никто не скрывал, что между вами и Хохловым в "Динамо" был конфликт. В чем он заключался?

Роман Широков: Смотрите: я считаю, что клуб определяет новичков. И он же берет тренера. Клуб должен выбрать модель, и под определенную систему пригласить тренера и подписать футболистов. Иначе никак. Иначе каждый следующий тренер будет говорить, чтобы ему взяли других игроков. А тех куда девать? И так по кругу все будет идти. Вспомните, у того же "Зенита" был недавно момент, когда ему пришлось кучу людей отправлять по арендам. Так не должно быть.

Но ведь тому же Семину в "Локомотиве" идут навстречу. В том числе и по селекционным вопросам.

Роман Широков: В любом правиле есть исключения. Тут играет роль еще и авторитет Семина. Он не просто был успешен в прошлом, но и сейчас выигрывает. Хотя футболистов ему "Локомотив" покупает сильных. Плюс в "Локомотиве" есть трансферный комитет, и он также может решить о приобретении того или иного футболиста.