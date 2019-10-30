Шойгу: Меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда

Меморандум по Сирии, подписанный Россией и Турцией, - это единственный способ сохранить суверенитет САР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

По словам министра, реализация соглашения проходит не без труда, но только она позволяет установить на территории Сирии мир.

Шойгу заявил, что военная операция в Сирии позволила России приобрести "огромный опыт в борьбе с международным терроризмом", и этим опытом, отметил он, наша страна всегда готова поделиться с другими странами.