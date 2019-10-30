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30.10.2019 15:24
Рубрика: Власть

Шойгу: Сочинские договоренности - способ установить мир в Сирии

Текст: Юрий Гаврилов
Ситуация в Сирии после подписания российско-турецкого меморандума стала одной из главных тем разговора на состоявшейся в среду в Баку встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Глава нашего военного ведомства признал, что сочинские договоренности реализуются не без труда. "Но видим, что это, наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии", - считает Шойгу. Он напомнил, что Россия приобрела огромный опыт в борьбе с международным терроризмом и готова им делиться с коллегами. Речь, в том числе идет, и об опыте гуманитарного содействия мирному процессу на Ближнем Востоке - разминирования, медицинской помощи, других вопросов.

Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
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Министр также считает важным, чтобы народы бывшего СССР активно противостояли попыткам переписать общую военную историю и исказить события Великой Отечественной войны, когда победителей в нее хотят сделать проигравшими.

Шойгу сообщил Алиеву, что Россия пригласила коллег по СНГ принять участие в праздничных мероприятиях в честь 75-летия Великой Победы, а воинские контингенты стран Содружества - промаршировать в едином парадном строю на Красной площади. Он выразил надежду, что азербайджанские военнослужащие, как это было и ранее, примут самое активное участие в этом мероприятии.

- Предстоящий юбилей - это знаковое историческое событие. Ему посвящены совместные мероприятия полевой выучки, спортивные состязания, конференции, фестивали и патриотические акции. Они будут способствовать повышению уровня боевой подготовки и военно-патриотическому воспитанию военнослужащих наших армий, - обратился Шойгу к коллегам на заседании Совета министров обороны СНГ, в котором участвовали делегации военных ведомств Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

По оценке нашего министра, итоги совместной деятельности в прошлом году показывают, что военное сотрудничество государств Содружества, носящее открытый характер и не направленное против третьих стран, последовательно и успешно развивается. Этому же должна способствовать утвержденная в Баку Концепция развития такого взаимодействия до 2025 года.

Всего министры рассмотрели более двух десятков вопросов взаимодействия в области обороны и военной безопасности. Они, в частности, обсудили планы развития Объединённой системы радиационной, химической и биологической защиты на ближайшую пятилетку и решили, как нужно усовершенствовать в 2020 году Объединённую систему ПВО СНГ. Были подписаны документы по сотрудничеству военных ведомств стран Содружества в сфере топографического, метрологического и информационного обеспечения. "Принятые Советом решения призваны способствовать укреплению боеспособности наших вооружённых сил", - подвел общий итог встречи в Баку Сергей Шойгу.

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