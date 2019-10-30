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30.10.2019 13:20
Рубрика: Власть

Скрывающихся бизнесменов по возвращении в РФ предлагают не сажать в СИЗО

Текст: Иван Петров
Генеральная прокуратура РФ предлагает разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), гарантирующие бизнесменам из так называемого "лондонского списка" о неприменении к ним в случае возвращения в Россию в качестве меры пресечения заключения в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Именно аппарату бизнес-омбудсмена надзорное ведомство предложило заняться разработкой соответствующих поправок в УПК.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Лондонский список" - это условное название перечня российских бизнесменов, которые проживают за границей и против которых в России возбуждены уголовные дела. Все участники этого списка ранее выразили намерение вернуться на родину, но только при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде ареста до вынесения приговора.

Фото: iStock
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Для создания условий для возврата бизнесменов в Россию Генпрокуратура предлагает разработать поправки в УПК, которые установят определенные рамки процедуры возврата обвиняемых предпринимателей и предусмотрят гарантии как для разыскиваемых лиц, так и для следственных органов.

"Речь идет о формализованном соглашении между стороной защиты, прокурором и следователем, заключение которого будет возлагать на обвиняемого обязанность в определенный период времени явиться в орган следствия, а на последнего - обязанность изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы", - пояснили предложение Генпрокуратуры в аппарате бизнес-омбудсмена.

Отмечается, что дать больший уровень гарантий участникам так называемого "лондонского списка" Борису Титову предложил замгенпрокурора РФ Виктор Гринь.

В его письме к бизнес-омбудсмену говорится о том, что в отношении семи лиц из "лондонского списка" уже приняты решения о прекращении международного розыска и отмене ареста, еще десятерым разъяснена возможность беспрепятственной явки к следователю. Этого, по словам Гриня, удалось добиться "по итогам межведомственных совещаний с участием представителей СК России, Следственного департамента МВД России и ФСБ".

Замгенпрокурора также указывает на то, что многих из бизнесменов-эмигрантов не удастся заключить под стражу в силу положений ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. "При указанных обстоятельствах формальный отказ следственного органа в удовлетворении ходатайства защиты о неприменении ареста в случае явки не отвечает, по нашему мнению, принципам назначения уголовного судопроизводства. Вместе с тем иных вариантов разрешения складывающейся ситуации законодателем не предусмотрено", - отмечает в письме Гринь.

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Всего "лондонский список" насчитывает более 40 человек, то есть в отношении большинства фигурантов возвращение по-прежнему осложнено.

Заместитель главы надзорного ведомства пояснил, что используемый следственными органами механизм прекращения международного розыска и изменения меры пресечения не регламентирован уголовно-процессуальным законом и не возлагает на бизнесменов из "лондонского списка" ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств по явке в орган расследования. "Как следствие, некоторые обвиняемые к следователю не явились. Данное обстоятельство стало существенным препятствием для принятия дальнейших положительных решений", - отмечается в письме Гриня.

"Предложенный механизм станет значимым инструментом установления истины как для следствия, так и для самих заявителей, заинтересованных в скорейшем разбирательстве по делу", - прокомментировал предложение Генпрокуратуры общественный представитель бизнес-омбудсмена Дмитрий Григориади.

Он отметил, что речь идет не об освобождении от уголовной ответственности. "Если следователь посчитает, что человек опасен для общества и должен быть арестован при прилете в Россию, то у него будет законное право отказаться от заключения такого соглашения", - пояснил он.

По словам Григориади, аппарат бизнес-омбудсмена также предложил эффективные механизмы с использованием залога, в которых предприниматель рублем станет "подтверждать свое намерение вернуться в Россию и не скрываться после возвращения".

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"Все полтора года существования списка количество бизнесменов, желающих вернуться в Россию, стабильно в разы превышало количество тех, по кому удалось, что называется, договориться. При этом из всех причастных ведомств Генпрокуратура неизменно проявляла к процессу наибольший интерес и оказывала нам наибольшее содействие", - цитирует РИА Новости бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Именно Генпрокуратура, по словам Титова, предложила логичный шаг: узаконить процедуру возврата, формализовать ее, перевести из режима личных договоренностей в формат, оговоренный в отдельной статье УПК. "Только тогда один раз данное согласие следователя на неприменение меры пресечения в виде ареста уже нельзя будет отменить просто так", - отметил он, добавив, что уже в ближайшие дни будет представлен текст поправок.

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