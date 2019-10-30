СМИ: Северная Корея сворачивает экономические реформы

Хотя официально КНДР не признавала проведение реформ, но на практике в Стран чучхе в последние годы произошли значительные нововведения, которые ввели элементы хозрасчета и рыночной экономики.

В Северной Корее появились частные компании, рестораны, которые формально значатся государственными. Однако, как сообщило издание NK News, ссылаясь на попавшие в её распоряжение последние поправки к некоторым законам, власти КНДР вновь стали закручивать гайки, ограничив свободу работающим на экспорт компаниям и предприятиям.

Как отмечает специализирующееся на новостях по КНДР интернет-издание NK News, до сих пор при Ким Чен Ыне в экономике пусть и без громких фанфар и заявлений на весь мир, но шли реформы в сторону либерализации экономических отношений. Ким еще не был замечен в том, что при нем старались "отыграть назад", как это пытался сделать его отец, ограничивая элементы "экономической вольницы". Похоже, что теперь и Ким Чен Ын пришёл к выводу о целесообразности "возвращения назад".

Доказательством этой тенденции стали попавшие в распоряжение NK News новые поправки, которые были приняты к Закону о внешние торговли. Они вступили в силу ещё в сентябре 2018 г., но о них стало известно только сейчас. Одно из главных новшеств - лишение возможности производителям самим определять цену на ту продукцию, которую они выпускали сверх установленного центром плана. До сих пор в целях стимулирования производительности и материальной заинтересованности заводам, фабрикам и другим организациям позволяли самим продавать ту продукцию, которую они выпустили сверх плана, и самостоятельно назначать цену. Многим это позволило неплохо заработать. Новые поправки теперь же требуют, чтобы цены на всю продукцию, если она поставляется за рубеж, проходили согласование в министерстве внешней торговли (МВТ) КНДР.

Это очень серьёзное изменение. Теперь получается, что каждый раз после заключения контракта с иностранными покупателями северокорейский поставщик должен будет ожидать одобрения со стороны МВТ КНДР цены в контракте. То есть выходит, что если северокорейский производитель решил вам что-то продать, то ему это могут запретить чиновники МВТ, посчитав цену неадекватной. Подобное правило означает не только увеличение сроков выполнения контрактов, но и лишение северокорейских компаний возможности воспользоваться теми или иными удобными моментами для сделок. В целом же МВТ получило право прекращать исполнение любых сделок и любой торговли, которая не прошла процедуру одобрения и согласования в министерстве.

Есть и другие поправки, которые говорят об ужесточении подхода. Если по до сих пор разрешения на торговлю с зарубежными клиентами власти КНДР выдавали компаниям и организациям сроком на три года, то поправки к Закону от сентября 2018 г. сокращают срок действия разрешений до одного года.

Ещё одно новшество лишает теперь возможности предприятиям более свободно составлять свои планы внешней торговли на год. Теперь можно проявлять определённую волю в рамках лишь ежемесячных планов, но так, чтобы всё в итоге согласовывалось с полученным из министерства годовым планом.

Есть и другие новшества, но все они ложатся в одну общую стратегию: свобода отдельных компаний и организаций КНДР при зарубежной торговле сокращается, а всё делегируется на уровень центра в лице МВТ и Комитета государственного планирования. Это явный откат назад, к сокращению возможностей для проявления инициативы и коммерческих талантов "красным директорам" - руководству отдельных компаний и фирм. Также нововведения провоцируют рост бюрократии и увеличение сроков исполнения договоров, если цена на каждый контракт должна теперь согласовываться с министерством.

Комментируя "Российской газете" эти новшества, британский эксперт по экономике КНДР Питер Уорд предположил, что возможно всё объясняется попытками центрального правительства увеличить свои доходы за счёт роста контроля за действиями отдельных фирм.

"Вполне вероятно, что центральное руководство обеспокоено увеличением потерь из-за произошедшей ранее децентрализации внешней торговли. Не исключено, что фирмы и организации так или иначе уводят свои доходы, не сообщая о них в Пхеньян. Другой возможный вариант заключается в том, что северокорейские компании, стремясь получить зарубежные заказы, стали слишком сильно конкурировать между собой и сбивать цену, а это не понравилось центральному правительству и потому оно решило все вернуть под свой контроль", - пояснил эксперт.

Он также не исключил, что всё это отражает общую тенденцию властей КНДР "закрутить гайки" везде - не только в экономике, но и в общественной и политической сферах. "Действительно, есть определённые признаки того, что власти Северной Кореи стали куда более строже подходить к разным политическим вопросам и более чувствительно относиться к любым даже самым малейшим утечкам информации о ситуации в стране и наоборот - к притоку информации о ситуации за границей. Однако до сих пор экономические послабления не отменяли. Поправки к Закону о внешние торговли от сентября 2018 г. - первое реальное доказательство того, что подобные ограничения добрались и до экономической сферы", - признал Питер Уорд.