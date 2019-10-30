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30.10.2019 18:02
Рубрика: Экономика

Вклад развеют по метру

Снижение доходности депозитов возродит спрос на вложения в недвижимость
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8004)
Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ и уменьшение доходности самого популярного способа сбережений - банковских вкладов - может возродить интерес граждан к заработку на сдаче недвижимости в аренду. По прогнозам экспертов, россияне очень скоро начнут перекладывать деньги из банков в квадратные метры.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Совет директоров ЦБ 25 октября решил снизить ключевую ставку до 6,5 процента, в декабре она может опуститься еще ниже. После таких действий регулятора ставки обычно снижаются не только по кредитам, но и по депозитам. Доходность последних в среднем по рынку сейчас уже меньше 7 процентов, и снижение, скорее всего, продолжится.

Ставки по депозитам уже меньше 7 процентов годовых, и снижение может продолжиться

"Не желая открывать новые депозиты условно, под 3-4 процента годовых, вкладчики выйдут на рынок недвижимости, в том числе жилой, надеясь по крайней мере защитить свои капиталы от инфляции, - полагает руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко. - Тем более что в среднесрочной перспективе и арендные ставки, и цены на жилье будут расти".

Фото: iStock
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В последние годы инвестиционный спрос на недвижимость был небольшим. Депозиты в надежных банках приносили до 10 и даже до 15 процентов годовых (пик ставок пришелся на декабрь 2014 - январь 2015 года). Постепенно ставки снизились, но все равно заметно превышали доходность инвестиций в недвижимость, цены на которую падали, а сдача в аренду давала 4-6 процентов годовых. Квартиры покупали только самые консервативные инвесторы, чтобы "разложить яйца по разным корзинам".

Сейчас инвестиционный спрос по-прежнему остается довольно низким, подтверждают участники рынка. По данным гендиректора "Бон Тон" Наталии Кузнецовой, на долю таких сделок на квартирном рынке приходится 18,5 процента, на 9,3 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. На рынке апартаментов доля покупок с целью инвестиций составляет 25 процентов, за последний год она снизилась на 6 процентов.

Инвестиционная покупка приобретает сегодня несколько иной смысл - это в большей мере вложения в будущее, указывает руководитель офиса "МИЭЛЬ - Сеть офисов недвижимости" Юлия Антясова. Например, люди могут покупать объект в новостройке с расчетом на то, что он подрастет в цене, а в дальнейшем квартирой будут пользоваться дети. Либо же покупатели могут приобретать недвижимость, расположенную недалеко от метро, и сдавать ее в аренду.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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