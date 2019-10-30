Стилист Елизаветы II раскрыла некоторые секреты британской королевы

Личный стилист британской королевы Елизаветы II Анжела Келли опубликовала книгу, в которой раскрыла некоторые секреты своего работодателя. Называется она "Другая сторона монеты: королева, стилист и платяной шкаф". С полного одобрения Ее Величества автор рассказывает о вкусах и увлечениях Елизаветы II, смешных историях, связанных с королевой или членами ее семьи.

Так, оказалось, что у монарха совсем нет времени, чтобы подобрать себе обувь, поэтому за нее это делает Келли, при этом она все меряет на свою ногу, благо размер один и тот же. Слухи об этом ходили давно, но впервые это было официально подтверждено.

Другая история касается шляпок, которые носит Ее Величество. Когда королева только собирается приехать посмотреть на скачки в Аскоте, букмекеры уже принимают ставки не только на лошадей, но и на цвет шляпки Елизаветы II. Чтобы ни один сотрудник Букингемского дворца не раскрыл, как будет выглядеть тот предмет гардероба монарха, Келли готовит несколько наборов одежды, из которых уже сама королева выбирает тот, в котором появится на публике.

Несмотря на высокое положение и следование традициям, Елизавета II иногда позволяет себе нарушить протокол. Так, приняв участие в открытии летней Олимпиады 2012 года, она настояла на том, что поприветствует актера Дэниела Крейга словами "Добрый вечер, мистер Бонд". И легко простила нарушение протокола Мишель Обаме, которая во время визита президента США Барака Обамы в Великобританию в 2009 году приобняла королеву.

Келли также рассказала, как ей пришлось подделать крестильную рубашку, которую из поколения в поколение использовали Виндзоры. Оригинальный предмет одежды использовался с 1840 года до 2004 года. Затем было принято решение заменить изношенную рубашку на новую. И чтобы она выглядела, как старая, Келли пришлось красить ее черным чаем. Кружева опускались в миску с водой и чайным пакетиком. Елизавета II с огромным интересом наблюдала за этим процессом, вспоминает стилист.